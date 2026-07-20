Ракетная опасность дважды объявлялась в Калужской области
В ночь на понедельник, 20 июля, об этом сообщал губернатор Владислав Шапша.
Первое предупреждение было опубликовано в 00:10. Спустя четыре минуты ракетную опасность отменили.
Следующее сообщение от главы региона поступило в 01:43. В 2:55 – отмена.
Пока власти не публиковали информации о каких-либо сбитых летательных аппаратах.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь