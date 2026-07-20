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Общество

Ракетная опасность дважды объявлялась в Калужской области

Дмитрий Ивьев
20.07, 08:00
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В ночь на понедельник, 20 июля, об этом сообщал губернатор Владислав Шапша.

Первое предупреждение было опубликовано в 00:10. Спустя четыре минуты ракетную опасность отменили.

Следующее сообщение от главы региона поступило в 01:43. В 2:55 – отмена.

Пока власти не публиковали информации о каких-либо сбитых летательных аппаратах.

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