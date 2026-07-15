На Пуховском пруду утки получат новый дом

Во вторник, 14 июля, в редакцию обратилась жительница Калуги. Она рассказала, что на Пуховском пруду пропал деревянный домик для водоплавающих птиц.

По словам горожанки, это место очень любят местные жители - они приходят сюда гулять и кормить уток, которые недавно обзавелись маленькими утятами.

— Теперь птицам негде спрятаться от дождя и холода, - переживает женщина. - А ведь осень уже не за горами.

Управление городского хозяйства сообщило, что новый дом для уток установят в течение трёх недель.