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Общество

На Пуховском пруду утки получат новый дом

Евгения Родионова
15.07, 17:15
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Во вторник, 14 июля, в редакцию обратилась жительница Калуги. Она рассказала, что на Пуховском пруду пропал деревянный домик для водоплавающих птиц.

По словам горожанки, это место очень любят местные жители - они приходят сюда гулять и кормить уток, которые недавно обзавелись маленькими утятами.

— Теперь птицам негде спрятаться от дождя и холода, - переживает женщина. - А ведь осень уже не за горами.

Управление городского хозяйства сообщило, что новый дом для уток установят в течение трёх недель.

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