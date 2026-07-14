На Пуховском пруду утки остались без домика

Об этом во вторник, 14 июля, сообщила нам калужанка через сообщения обратной связи.

По её словам, на пруду теперь нет домика для уток.

— Красивое местечко в Калуге - Пуховский пруд! - пишет горожанка. - Полюбившееся место калужан, которые с удовольствием приходят сюда отдохнуть и покормить водоплавающих птиц! Недавно там появились маленькие утята. Но вот беда: утиный домик куда-то пропал, негде уточкам укрыться от непогоды, негде спрятаться от других бед, а ведь впереди холодная осень.

Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.