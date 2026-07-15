Власти Калуги займутся кустами на Георгиевской, где собираются алкоголики

Во вторник, 14 июля, в нашу редакцию обратилась местная жительница. Она рассказала, что разросшиеся кусты на одной из центральных улиц города серьёзно мешают пешеходам.

По словам калужанки, тротуар на улице Георгиевской фактически стал непроходимым. Из-за этого прохожим приходится выходить на проезжую часть или буквально протискиваться между ветками.

Особое возмущение у горожанки вызывает то, что заросли, по её мнению, создают благоприятные условия для распития спиртного. Она отмечает, что по вечерам там собираются компании, покупающие алкоголь в расположенном по соседству магазине. После себя они оставляют пустые бутылки и мусор.

— Постараемся сделать до конца следующей недели, - прокомментировали ситуацию в Управлении городского хозяйства города Калуги.