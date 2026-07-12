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Общество

Ушел из жизни выдающийся аграрий и общественный деятель Василий Тарченко

Не стало человека, чья жизнь была неразрывно связана с развитием сельского хозяйства Калужской области. Эта потеря тяжела для всех, кто его знал
Михаил Тырин
12.07, 14:35
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Василий Миронович был удостоен высоких государственных наград - орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, носил звание заслуженного работника сельского хозяйства России и был почетным гражданином Малоярославецкого района.

Свой путь в агропромышленной сфере он начинал с азов, досконально изучив каждую деталь дела, которому служил. Именно это позволило ему вывести созданное им хозяйство на общероссийский уровень. Он смело внедрял новейшие агротехнологии и современную технику, но главным приоритетом для него всегда оставались люди. Тарченко неустанно заботился о тружениках села, создавая достойные условия для работы и повышая качество жизни в деревне.

Как депутат Законодательного собрания области, он был надежной опорой для своих избирателей — каждый, кто обращался к нему с проблемой, получал действенную помощь и участие.

- Яркий, неутомимый и душевный человек, он навсегда останется в нашей памяти, - подчеркнул губернатор Владислав Шапша.

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