Стихия разбушевалась так, что Калуга содрогнулась
Как мы уже писали, во второй половине дня ГУ МЧС по Калужской области выпустило экстренное предупреждение о грядущей непогоде. В Калуге ожидался шторм.
И он случился.
Как сообщают наши читатели, погода буянила в разных уголках областной столицы. Одна читательница прислала видео с улицы Высокой.
А на улице Пухова, близ известного пруда, в домах вырубило свет. Провода нависли над детской площадкой.
Неподалеку деревья попадали на машины. Видео с мест происшествий можно посмотреть в нашем канале.
А что творится в вашем дворе? Присылайте свои фото и видео в наш чат-бот обратной связи в Макс.
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