Экстренное предупреждение: ливни и штормовой ветер надвигаются на Калугу
Заметное ухудшение погоды ожидается вечером в пятницу, 10 июля. Экстренное предупреждение опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области.
Местами в регионе пройдет очень сильный дождь, возможен град. В случае грозы порывы ветра усилятся до штормовых значений в 20-25 м/с.
Жителей Калужской области призывают оставаться дома в случае грозы.
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