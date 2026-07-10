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Экстренное предупреждение: ливни и штормовой ветер надвигаются на Калугу

Дмитрий Ивьев
10.07, 14:10
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Заметное ухудшение погоды ожидается вечером в пятницу, 10 июля. Экстренное предупреждение опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области.

Местами в регионе пройдет очень сильный дождь, возможен град. В случае грозы порывы ветра усилятся до штормовых значений в 20-25 м/с.

Жителей Калужской области призывают оставаться дома в случае грозы.

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