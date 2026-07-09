Надежда автопрома

На заводе «МС Автомотив» рождаются детали будущего для машиностроения.

На предприятии обычный пластик превращается в точные, надежные и стильные элементы современных автомобилей. Здесь соединяются инженерная мысль, передовые технологии и богатая промышленная школа, ​создавая настоящий промышленный бренд Калужской области.

Держит ритм

«МС Автомотив» — ​это производство полного цикла от инженерной идеи и разработки деталей до изготовления оснастки и серийного выпуска автокомпонентов. Завод развивает технологический суверенитет региона и подтверждает: Калуга — ​территория сильной промышленности и больших возможностей.

Предприятие входит в холдинг MGC GROUP и специализируется на выпуске пластиковых автокомпонентов для экстерьера и интерьера автомобилей. Каждая деталь, созданная на заводе, проходит путь от инженерного замысла до готового изделия. Здесь производят бамперы, решетки радиатора, спойлеры, подкрылки, молдинги, элементы кузова, приборные панели, центральные консоли, обшивки дверей, воздуховоды и множество других компонентов, без которых невозможно представить современный автомобиль.

Производство построено на самых передовых технологиях переработки пластмасс. В распоряжении предприятия — парк термопластавтоматов от больших — 3200 т, до самых малых — 210 т, роботизированная окрасочная линия, современные комплексы сварки и собственный инструментальный цех полного цикла.

Точность становится искусством

Особая гордость «МС Автомотив» — ​собственные инженерные компетенции и способность создавать продукт практически с нуля. На предприятии работает инженерный центр, где специалисты занимаются разработкой и совершенствованием автокомпонентов, подготовкой производства и локализацией технологий.

Здесь рождаются решения, которые еще вчера казались частью будущего: новые материалы, цифровые модели, оптимизированные конструкции, современные производственные процессы.

Собственный инструментальный цех позволяет предприятию самостоятельно проектировать, изготавливать и ремонтировать пресс-­формы и штампы массой до 50 тонн. Высокоточное оборудование, включая 5-осевые фрезерные станки и электроэрозионные комплексы с точностью до 0,002 мм, превращает инженерные идеи в реальные промышленные решения.

От идеи до автомобиля

Производственный цикл на «МС Автомотив» напоминает большую инженерную историю, где каждая глава особо важна.

Все начинается с разработки. Специалисты изучают новые материалы, создают концепции, рассчитывают конструкцию и анализируют возможные риски.

Следующий этап — ​подготовка производства: проектирование деталей, создание цифровых моделей, разработка технологий и оснастки.

Затем начинается создание самой формы будущего изделия. В инструментальном цехе специалисты с ювелирной точностью изготавливают пресс-­формы, которые станут основой серийного производства.

Перед запуском в серию каждая деталь проходит серьезные испытания: проверку прочности, климатические тесты, анализ качества и технологичности. И только после этого начинается массовое производство: ​литье, окраска, сборка и контроль готовой продукции.

Каждый компонент, покидающий завод, — ​результат работы большой команды инженеров, технологов и специалистов производства.

Наследие мирового уровня

Успех «МС Автомотив» строится на сочетании международной экспертизы, современных технологий и глубокого понимания российского рынка.

Предприятие продолжает традиции одного из крупнейших мировых производителей автокомпонентов — ​Magna International, сохраняя высокие стандарты качества и производственной культуры.

Завод работает по международным требованиям автомобильной отрасли, включая стандарты IATF 16949 и VDA 6.3, а продукция предприятия соответствует ожиданиям ведущих автопроизводителей. За плечами производственной команды — ​признание рынка и многочисленные награды, среди которых Ford Q1, Toyota Quality Award, Hyundai 5 Stars, а также высокие оценки со стороны других крупных автомобильных компаний. Это подтверждает главное: калужское производство способно конкурировать на самом высоком уровне.

Особое внимание уделяется экологичности, безопасности труда и развитию кадрового потенциала. Здесь понимают: сильная промышленность начинается с людей. Именно специалисты завода — ​инженеры, технологи, рабочие ​создают ту самую невидимую силу, которая движет производство вперед.

«МС Автомотив» показывает пример того, каким может быть современное промышленное предприятие: технологичным, самостоятельным, открытым инновациям и готовым к новым вызовам.