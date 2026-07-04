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Новость дня Общество

В Калужской области начнут включать сирены при ракетной опасности

Дмитрий Ивьев
04.07, 15:27
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В субботу, 4 июля, власти региона сообщили про изменение порядка оповещения при ракетной опасности.

Теперь такая информация будет поступать не только по СМС, но и в канале губернатора в MAX, по ТВ и на радио.

При угрозе ракетного удара в нашей области также будут включать уличные сирены. Такая мера уже применяется в других регионах.

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