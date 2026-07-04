В Калужской области начнут включать сирены при ракетной опасности

В субботу, 4 июля, власти региона сообщили про изменение порядка оповещения при ракетной опасности.

Теперь такая информация будет поступать не только по СМС, но и в канале губернатора в MAX, по ТВ и на радио.

При угрозе ракетного удара в нашей области также будут включать уличные сирены. Такая мера уже применяется в других регионах.