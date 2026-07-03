В Калуге волонтеры нашли пожилого мужчину в высокой траве

В пятницу, 3 июля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, как проходили июньские поиски 69-летнего калужанина, который ушел из дома в неизвестном направлении. У мужчины была возможна потеря памяти.

Заявка в отряд поступила утром 19 июня.

- Мгновенно закипела работа сразу в нескольких направлениях: информационные координаторы приступили к сбору и анализу информации, печати ориентировок, группа коротких прозвонов обзванивала больницы, координатор-консультант Виктор (позывной «Док») и старшая на месте Анастасия (позывной «Ася») начали подготовку к запуску штаба, - пояснили волонтеры. - Еще до начала его работы были определены первостепенные задачи, на которые направили автономные группы добровольцев: опрос местных жителей и просмотр записей камер видеонаблюдения. И вот - первая удача! Получено ценное свидетельство, которое позволило сузить огромную зону поиска до конкретного направления одной из городских окраин.

В 21:30 начал работать штаб поиска. Поисковики, группа за группой, всю ночь выходили на задачи.

20 июня «Инфогруппа» продолжила прозвон медицинских учреждений, а в штабе смену принял старший на месте Егор (позывной «Коган»). Добровольцы метр за метром осматривали территорию.

В 16:14 в рабочем чате появилось долгожданное сообщение — «СТОП». Одна из групп в составе Анны (позывной «Сенсорика») и Сергея (позывной «Артист») нашла Александра Петровича. Он пролежал в высокой траве двое суток. Коган организовал безопасную эвакуацию. В штаб вызвали бригаду скорой помощи. Дедушку удалось спасти.

В поиске приняли участие более 30 человек.