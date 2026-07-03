В Калужской области прошла масштабная проверка мигрантов

В регионе завершился первый этап операции «Нелегал-2026». Полиция, сотрудники ФСБ и Росгвардия объединили усилия, чтобы найти иностранцев, которые живут и работают в Калужской области с нарушением законов, сообщили 3 июля в УМВД.

Правоохранители выявили 314 нелегалов и составили почти полтысячи протоколов. Многим нарушителям придется паковать чемоданы: 80 человек выдворят из страны. Еще 68 иностранцам закрыли въезд в Россию на будущее, а 71 сократили срок разрешенного пребывания.

Особое внимание уделили тем, кто помогает мигрантам обходить закон. Полицейские выявили десятки случаев фиктивной прописки и подделки документов. За организацию незаконной миграции и липовые регистрации возбудили 14 уголовных дел.

Среди нарушителей миграционного законодательства оказались трое иностранцев, которых уже давно искала полиция по всей стране.