Начальник управления Госавтоинспекции Калужской области поздравил сотрудников с профессиональным праздником

Алексей Холопов обратился к коллегам 3 июля:

- Уважаемые коллеги! Сегодня мы отмечаем профессиональный праздник, который объединяет всех, кто стоит на страже безопасности дорожного движения, 90 лет со дня образования службы Госавтоинспекции.

В этот день мы чествуем личный состав и ветеранов подразделений, тех, кто ежедневно, рискуя собой, обеспечивает порядок на дорогах и сохраняет жизни наших граждан.

За 90 лет служба прошла большой путь, неизменно оставаясь на страже безопасности дорожного движения, защищая жизни и здоровье, обеспечивая порядок на дорогах региона.

Мы сталкивались с множеством задач, которые требовали не только профессиональных знаний и навыков, но и огромного личного мужества, ответственности и самоотверженности.

Особую благодарность в этот праздничный день мы адресуем ветеранам службы. Ваш опыт, знания и мудрость бесценны. Вы передаете молодым сотрудникам не только профессиональные навыки, но и жизненные уроки, которые помогают им в их нелегкой работе.

В этот знаменательный день я желаю всем сотрудникам Госавтоинспекции крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.

С праздником, дорогие коллеги! Пусть наш труд всегда будет оценен по достоинству, а на дорогах страны будет царить порядок и безопасность!