Калужская область вышла в лидеры России по работе на Платформе обратной связи
За первые пять месяцев текущего года, по данным Минцифры России, регион занял первое место в стране по работе на Платформе обратной связи.
Оценка регионов проводилась по 23 показателям. Калужская область показала высокие результаты по всем ключевым направлениям, в числе которых работа с сообщениями граждан, проведение общественных опросов, информирование о публичных слушаниях и общественных обсуждениях и вовлечение жителей в голосования.
- Такой результат — показатель системной работы с сообщениями жителей и развития цифровых сервисов взаимодействия с гражданами, - прокомментировали в калужском правительстве.
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