Калужская область вышла в лидеры России по работе на Платформе обратной связи

За первые пять месяцев текущего года, по данным Минцифры России, регион занял первое место в стране по работе на Платформе обратной связи.

Оценка регионов проводилась по 23 показателям. Калужская область показала высокие результаты по всем ключевым направлениям, в числе которых работа с сообщениями граждан, проведение общественных опросов, информирование о публичных слушаниях и общественных обсуждениях и вовлечение жителей в голосования.

- Такой результат — показатель системной работы с сообщениями жителей и развития цифровых сервисов взаимодействия с гражданами, - прокомментировали в калужском правительстве.