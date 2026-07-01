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Общество

Калужская область вышла в лидеры России по работе на Платформе обратной связи

Дмитрий Ивьев
01.07, 13:25
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За первые пять месяцев текущего года, по данным Минцифры России, регион занял первое место в стране по работе на Платформе обратной связи.

Оценка регионов проводилась по 23 показателям. Калужская область показала высокие результаты по всем ключевым направлениям, в числе которых работа с сообщениями граждан, проведение общественных опросов, информирование о публичных слушаниях и общественных обсуждениях и вовлечение жителей в голосования.

- Такой результат — показатель системной работы с сообщениями жителей и развития цифровых сервисов взаимодействия с гражданами, - прокомментировали в калужском правительстве.

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