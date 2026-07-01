В Калуге мошенники притворяются сотрудниками водоканала

В последнее время в колл-центр областного водоканала участились обращения калужан, встревоженных звонками от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками предприятия.

Только за вчерашние сутки поступило более 10 таких сигналов, рассказали коммунальщики 1 июля.

- Звонящие навязчиво предлагают жителям установку приборов учета с электронной передачей данных, ссылаясь на якобы новые требования законодательства, - говорится в комментарии. - Официально заявляем, что наши специалисты не совершают активных звонков жителям с предложением платных услуг. Все официальные уведомления мы публикуем на нашем сайте, анонсируем в официальных аккаунтах в соцсетях и на квитанциях. Как правило, итогом такого диалога является просьба продиктовать код из SMS, который приходит на ваш телефон. Сообщив его, вы фактически передаете незнакомцам полный контроль над своими средствами.