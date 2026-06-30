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Дмитрий Денисов о троллейбусах на миллиард: «Мы ждем официальных разъяснений Росстандарта»

Ситуацию с запретом продаж и отгрузки уже проданных троллейбусов «Авангард» прокомментировал глава Калуги.
Владимир Андреев
30.06, 14:18
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Как мы уже писали, 24 июня Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии приостановило действие одобрения на троллейбусы «Авангард». Речь идёт о модели типа 5298-0000010.

Эти машины Калуга закупала в течение полутора лет. Общая сумма контрактов перевалила за 1 млрд. рублей.

- В аналогичной ситуации находятся десятки городов нашей страны, - прокомментировал нам эту ситуацию глава Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Данный производитель троллейбусов является крупнейшим в России. Мы ждем официальных разъяснений от Росстандарта по вопросу дальнейшей эксплуатации уже приобретенных троллейбусов.

Практика отзыва транспортных средств (особенно автомобилей) является довольно распространенной, - говорит градоначальник. - Заводы производители оперативно вносят изменения в конструкторскую документацию, после чего направляются документы на повторную стандартизацию.

Безусловно, обязанностью завода - производителя являются необходимые доработки, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации, - резюмировал Денисов.

Напомним, решение Росстандарта приостановить продажи троллейбусов «Транс-Альфа» и начать разработку отзывной программы было принято по инициативе транспортных властей Калининграда.

Там 1 апреля, как и ранее в Калуге, загорелся троллейбус «Авангард». Пострадало пять человек.

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