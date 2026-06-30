Росстандарт запретил троллейбусы, на которые Калуга потратила миллиард

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии приостановило действие одобрения на троллейбусы «Авангард».

Речь идёт о модели типа 5298-0000010. Именно такие машины последние полтора года массово закупала Калуга.

Общая сумма контрактов на поставку этой техники в областной центр превысила 1 миллиард рублей.

Теперь городские власти оказались перед непростым выбором: что делать с парком потенциально опасных троллейбусов?

Как Калуга попала в «Авангард»

История началась осенью 2025 года. 2 сентября управление городского хозяйства Калуги заключило контракт с вологодским ООО «Торговый дом Транс-Альфа» на поставку 34 троллейбусов «Авангард».

Сумма сделки составила 767,8 миллиона рублей. Каждый троллейбус обошёлся городу в 22,5 миллиона рублей.

На этом власти не остановились. Вскоре был заключён второй контракт — уже на 17 троллейбусов на сумму 382,4 миллиона рублей.

Благодаря экономии на торгах город смог закупить пять дополнительных машин.

- В итоге мы выйдем на цифру 53, — рассказывал тогда глава управления городского хозяйства Василий Полежаев.

Всего, по данным на конец октября 2025 года, Калуга должна была получить 53 новых троллейбуса «Авангард» с увеличенным автономным ходом. Техника казалась современной и комфортной: низкий пол, 31 место для сидения, вместимость 90 пассажиров.

Красные машины брендировали, чиновники пиарили обновление парка, а первые «Авангарды» начали выходить на маршруты в тестовом режиме.

Но уже тогда у экспертов и жителей возникали вопросы. Троллейбусы того же производителя до этого горели в других городах России.

Они горят

11 марта 2026 года опасения подтвердились. На улице Фомушина в Калуге загорелся новенький троллейбус, который проработал на линии всего один день. Машина вспыхнула, когда ехала в парк, пассажиров в салоне не было — это спасло от жертв.

- Ой, а у нас под окнами тралик горит! — писали очевидцы в соцсети.

Фото и видео полыхающего троллейбуса мгновенно разлетелись по СМИ и мессенджерам.

По предварительным данным, причиной стал дефект аккумуляторной батареи. Глава Калуги Дмитрий Денисов распорядился снять все новые троллейбусы с маршрута. Поставщику направили претензию, но вскоре машины снова вышли на линию.

Калужский пожар оказался не единичным случаем. Троллейбусы «Авангард» загорались на ходу в нескольких российских городах: Калининграде, Братске, Рыбинске, Ялте и Санкт-Петербурге.

Самым резонансным стал инцидент в Калининграде 1 апреля этого года.

Троллейбус загорелся на Московском проспекте, пострадали пять человек, одной женщине потребовалась госпитализация. Пассажиры рассказывали, что во время пожара в салоне не открывались двери — людям пришлось разбивать стёкла и выбираться через окна.

В Калининграде работало два троллейбуса этого производителя и после ЧП второй сняли с линии.

Что сказал Росстандарт

В среду, 24 июня, Росстандарт объявил о применении защитительной оговорки технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

Ведомство приостановило действие одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на троллейбусы «Авангард» и «Сириус» типа 5298-0000010.

Именно этот тип троллейбусов — 5298-0000010 — поставлялся в Калугу. Это подтверждается многочисленными актами приёмки, последний из которых в открытый доступ был выложен 2 июня.

Основанием для проверки Росстандарта стала информация от АО «Калининград-ГорТранс» о несоответствии конструкции троллейбусов обязательным требованиям.

В итоге проверяющие в числе прочего обнаружили, что полюса аккумуляторной батареи не защищены от короткого замыкания.

В ходе внеплановой проверки предприятия Росстандарт выявил многочисленные документарные нарушения. В результате запрещена любого рода реализация троллейбусов «Авангард» и «Сириус» типа 5298-0000010. Производителю запретили отгружать машины заказчикам. За нарушение грозит административная ответственность.

Теперь производитель обязан разработать и согласовать с Росстандартом программу мероприятий по предотвращению причинения вреда (по сути — отзывную программу).

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений требований технического регламента.

Что теперь делать Калуге?

Решение Росстандарта ставит калужские власти в сложное положение. С одной стороны, новые троллейбусы уже закуплены, часть из них вышла на маршруты. С другой — техника признана потенциально опасной, а её реализация и, как следствие, поставка даже уже оплаченных машин, запрещена до устранения нарушений.

Непонятно пока и то, как будет проводиться отзывная компания. Сможет ли производитель устранить нарушения на месте или уже поставленные машины из Калуги придется отправлять для этого на завод, в Вологду? А что делать с уже работающими на линиях троллейбусами?

Согласно данным госзакупок, общая сумма контрактов Калуги на поставку троллейбусов превышает миллиард рублей: все 790,4 миллиона по первому контракту и 359,9 из 404 миллионов по второму уже оплачены. Если техника окажется небезопасной и машины вообще нельзя будет эксплуатировать — встанет вопрос о возврате потраченных средств.

На редакционный запрос о планах управления городского хозяйства Калуги в связи с решением Росстандарта оперативный комментарий на прошлой неделе нам предоставить не смогли, ожидаем ответ в течение этой.