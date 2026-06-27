Более 160 пар поженились в Калужской области в красивую дату

В Калужской области 26 июня официально зарегистрировали свои отношения более 160 влюбленных пар.

Фото: Управление ЗАГС Калужской области.

Красивая дата привлекла множество желающих узаконить отношения. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Калужской области Варвара Антохина.

Больше всего браков заключили в Калуге, а также в Бабынинском, Мосальском и Ферзиковском муниципальных округах. В этот день ЗАГСы работали с повышенной нагрузкой, чтобы принять всех желающих.

- Радостно, что люди создают новые семьи. Пусть этот день станет для них началом долгого и счастливого пути! – сказала Варвара Антохина. – Желаю, чтобы жизнь каждой семьи была наполнена светом и теплом, независимо от цифр в календаре!

Следующей красивой датой станет 7 июля, где повторяются семёрки, которые многие считают счастливым числом.