В Калужской области выборы в Госдуму пройдут с электронным голосованием

Наш регион оказался в числе 33 субъектов федерации, где в сентябре будет применятся дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом 24 июня сообщил региональный избирком.

Там напомнили, что Калужская область применяет технологию ДЭГ с 2022 года.

Для участия в электронном голосовании нужно будет подать соответствующее заявление в период с 3 августа по 14 сентября.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.