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Общество

В Калужской области выборы в Госдуму пройдут с электронным голосованием

Дмитрий Ивьев
25.06, 09:28
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Наш регион оказался в числе 33 субъектов федерации, где в сентябре будет применятся дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом 24 июня сообщил региональный избирком.

Там напомнили, что Калужская область применяет технологию ДЭГ с 2022 года.

Для участия в электронном голосовании нужно будет подать соответствующее заявление в период с 3 августа по 14 сентября.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.

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