В Калужской области выборы в Госдуму пройдут с электронным голосованием
Наш регион оказался в числе 33 субъектов федерации, где в сентябре будет применятся дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом 24 июня сообщил региональный избирком.
Там напомнили, что Калужская область применяет технологию ДЭГ с 2022 года.
Для участия в электронном голосовании нужно будет подать соответствующее заявление в период с 3 августа по 14 сентября.
Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь