Калужский прокурор прошел по городу вместе с инвалидом-колясочником

Прокурор Калужской области Константин Жиляков лично изучил ситуацию с доступностью городской среды для маломобильных граждан.

Фото/видео: Прокуратура Калужской области.

Прокурор Калужской области Константин Жиляков лично изучил ситуацию с доступностью городской среды для маломобильных граждан. Поводом послужил пост жителя областного центра в социальной сети «ВКонтакте», где мужчина пожаловался на слишком высокий бордюр на улице Плеханова.

Надзорное ведомство отреагировало на обращение, и прокурор решил встретиться с калужанином лично. Вместе они прошли по тому самому маршруту, которым мужчина на коляске ежедневно передвигается по городу. Прогулка получилась не просто ознакомительной, а максимально наглядной.

Константин Жиляков воочию убедился, с какими препятствиями сталкивается человек с ограниченными возможностями. Высокие бордюры и другие барьеры делают обычный выход из дома настоящим испытанием.

По итогам совместного прохода прокурор взял ситуацию под контроль и организовал проверку для защиты прав инвалида.