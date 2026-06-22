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Общество

Калужский прокурор прошел по городу вместе с инвалидом-колясочником

Прокурор Калужской области Константин Жиляков лично изучил ситуацию с доступностью городской среды для маломобильных граждан.
Ольга Володина
22.06, 08:48
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Фото/видео: Прокуратура Калужской области.
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Прокурор Калужской области Константин Жиляков лично изучил ситуацию с доступностью городской среды для маломобильных граждан. Поводом послужил пост жителя областного центра в социальной сети «ВКонтакте», где мужчина пожаловался на слишком высокий бордюр на улице Плеханова.

Надзорное ведомство отреагировало на обращение, и прокурор решил встретиться с калужанином лично. Вместе они прошли по тому самому маршруту, которым мужчина на коляске ежедневно передвигается по городу. Прогулка получилась не просто ознакомительной, а максимально наглядной.

Константин Жиляков воочию убедился, с какими препятствиями сталкивается человек с ограниченными возможностями. Высокие бордюры и другие барьеры делают обычный выход из дома настоящим испытанием.

По итогам совместного прохода прокурор взял ситуацию под контроль и организовал проверку для защиты прав инвалида.

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