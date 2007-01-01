В Калуге проверят ситуацию с передвижением инвалида по улице Плеханова
Об этом в среду, 17 июня, сообщила прокуратура Калужской области.
Ранее мы рассказывали о проблемном бордюре на улице Плеханова.
Калужанин обратился с вопросом, можно ли повлиять на эту ситуацию.
По его словам, высота слишком большая - его электрическая коляска не способна её преодолеть. Задним ходом это сделать возможно, но есть риск перевернуться. Единственный быстрый вариант - выехать на проезжую часть с односторонним движением либо переходить дорогу на другую сторону, но это занимает слишком много времени.
Прокуратура проведёт проверку и примет меры.
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