Маломобильные калужане оказались в ловушке из-за высоких бордюров

Во вторник, 16 июня, житель Калуги рассказал о проблемном бордюре в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, на улице Плеханова высокий бордюр.

— Подскажите, пожалуйста, можно ли что-то сделать с данным бордюром? Слишком большая высота: моя электрическая коляска не может преодолеть такую высоту, может заехать задним ходом, но есть шанс перевернуться. Единственный быстрый способ преодолеть бордюр - выехать на дорогу одностороннего движения или переходить на другую сторону дороги, но это долго.

— Занижение бордюра включим в план работ на лето, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.

Уважаемые читатели, а вы сталкивались с подобной проблемой на улицах города или возле своих домов? Пишите в комментариях.