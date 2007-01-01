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Благоустройство

Маломобильные калужане оказались в ловушке из-за высоких бордюров

Евгения Родионова
16.06, 12:08
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Во вторник, 16 июня, житель Калуги рассказал о проблемном бордюре в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, на улице Плеханова высокий бордюр.

— Подскажите, пожалуйста, можно ли что-то сделать с данным бордюром? Слишком большая высота: моя электрическая коляска не может преодолеть такую высоту, может заехать задним ходом, но есть шанс перевернуться. Единственный быстрый способ преодолеть бордюр - выехать на дорогу одностороннего движения или переходить на другую сторону дороги, но это долго.

— Занижение бордюра включим в план работ на лето, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.

Уважаемые читатели, а вы сталкивались с подобной проблемой на улицах города или возле своих домов? Пишите в комментариях.

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