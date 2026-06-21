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Общество

В Людиновском округе обновляют теплосети по программе энергосбережения

Владимир Андреев
21.06, 11:05
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В рамках региональной госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» в Людиновском округе продолжаются работы по модернизации объектов теплоснабжения.

- Капитальный ремонт теплотрассы и труб горячего водоснабжения у дома № 25 по улице Маяковского уже полностью завершён, - сообщил в воскресенье, 21 июня, министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Ещё один объект — участок магистральной теплотрассы от тепловой камеры (ул. Маяковского, 304«А») до теплового пункта на улице Щербакова — находится на финальной стадии: его готовность оценивается в 90%.

Обновление инженерных сетей позволит снизить потери тепла, повысить надёжность системы и улучшить качество теплоснабжения для жителей округа.

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