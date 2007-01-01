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Общество

Горячую воду отключат в домах на Грабцевском шоссе и Тарутинской

В Калуге продолжаются плановые работы на линиях горячего водоснабжения.
Ольга Володина
20.06, 13:31
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Коммунальные службы готовятся к отопительному сезону 2026–2027 годов. Новый этап требует временного отключения воды в нескольких многоквартирных домах.

С 22 по 26 июня без горячей воды останутся жители дома на Грабцевском шоссе, 115, строение 21.

На улице Тарутинской отключение продлится дольше. С 22 июня по 5 июля воду перекроют в домах 171, корпуса 1, 2, 3 и 171б.

Полный график отключений опубликован на сайте городской администрации.

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