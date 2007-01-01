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Работы на третьем блоке школы на Тайфуне приостановлены

Дмитрий Денисов рассказал в соцсетях о строительстве школы на Тайфуне.
Ольга Володина
20.06, 14:48
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Фото: Глава городского округа города Калуги Дмитрий Денисов.
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Глава города контролирует ход работ по муниципальному контракту.

На площадке уже установлены конструкции всех подвалов и первых этажей. Строители возводят второй этаж. Но есть и сложный участок - третий блок. Работы на нём приостановлены. Причина - свойства грунта в основании, из-за которых потребовался пересчёт конструкций фундамента.

Представители подрядчика заверили, что новое техническое решение будет готово к понедельнику.

- Поручил после получения изменённых и утверждённых экспертизой проектных решений фундамента блока 3 незамедлительно наращивать темпы, чтобы войти в график и сдать объект в обозначенные сроки. Сейчас строительная готовность нулевого цикла составляет 93%, - подчеркнул Дмитрий Денисов.

Глава города также обсудил жалобы жителей соседних домов. Люди жаловались на неудобства, связанные со стройкой. Подрядчик сообщил, что большинство вопросов уже решено благодаря взаимодействию с управляющей компанией.

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