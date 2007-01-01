ФАС проверит обоснованность роста цен на топливо в Калужской области

Как мы уже писали, в Калужской области 18 июня особенно в северной части региона и на границах с соседними областями наблюдался рост цен на топливо.

Одновременно с этим, в Калуге подобной ситуации не наблюдалось, в чем убедились наши корреспонденты, посетив несколько бензоколонок в городе.

Теперь расследованием ажиотажа займется Федеральная антимонопольная служба. Как сообщили сегодня, 19 июня, в министерстве конкурентной политики региона, ситуацию с завышением цен на отдельных автозаправках взяло на контроль Калужское отделение Федеральной антимонопольной службы.

- Цены резко подняли небольшие АЗС и маленькие региональные сети, на которые приходится около 20% рынка, - сообщил министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров. - Очереди на заправках крупных компаний вызваны ажиотажным спросом и носят временный характер.

Ранее уже сообщалось, что по просьбе региональных властей, компании создали двухнедельный запас топлива самых ходовых марок бензина, а запас дизельного топлива рассчитан на три недели.

Кстати, столичное ФАС в связи с ажиотажем на бензин, который, как и в Калужской области, вчера наблюдался и в Москве, затребовало от сетей АЗС разъяснения причин повышения цен на топливо.