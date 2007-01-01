Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге ищут хозяев временных построек: от туалетов до гаражей
Общество

В Калуге ищут хозяев временных построек: от туалетов до гаражей

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги разыскивает владельцев временных сооружений.
Ольга Володина
18.06, 09:47
0 203
Фото: Администрация городского округа города Калуги.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Основание - постановление Городской Управы от 20 октября 2021 года. Владельцев просят предоставить правоустанавливающие документы на земельные участки.

Объекты находятся в разных точках города:

- г.Калуга, д. Городок, район д. 1- Деревянное ограждение - 1 шт; - Деревянный туалет - 1 шт; Теплица и бетонные столбы - 4 шт;

- г.Калуга, д. Колюпаново, ул. Извилистая, район д. 1б - Деревянное ограждение - 1 шт; Деревянный сарай - 1 шт;

- г.Калуга, д. Рождествено, д.2 - Деревянное строение - 1 шт; Металлический гараж - 1 шт; Металлические ворота - 1 шт;

- г.Калуга, ул. Железняки, д. 10- Металлическое ограждение - 1 шт;

- г.Калуга, пер. Интернациональный, д.15 - Металлическое ограждение - 1 шт;

- г.Калуга, ул. Ольговская, д. 13 - Столбики с натянутой цепочкой - 1 шт;

- г.Калуга, СНТ «Просвещенец», район д. 51- Деревянный мостик - 1 шт;

- г.Калуга, д. Угра, напротив магазина стройматериалы- Деревянная палатка - 1 шт.

Документы принимают по адресу: Калуга, улица Московская, 188, кабинет 310. Контактный телефон 8 (4842) 71-36-28.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
гаражи горуправа
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkkrS2RQTlBiYU5Hek5TaGpmQjZ4aGc9PSIsInZhbHVlIjoib25HTnBNQVhkaWhqZGMrMUNmbHBCbnEzcHJ5VVdkNkNlRS9YRC9rMktUcTYxWlI1aXVtK21iVHllWVVlem5RTUVtQUdGdzZQYUNBNG04TUk4akZvbERRcjB5SytjMEJ4bytoaktFR2U1L2IySXYrTDNweGRuOWxoWjFTa1d0eE8rYnloSjF6enF0OXZDTW5Bb2ZQZENmWWVVckE4ZXRPWndyTTNlYzU4dzAyYVNtajhJamdrcXhKd21EbFEzbDlrcS9aWEJWbGlCaVNkb2NxRFVEdW5QcDA1VERvTU8xSGpmWFJQS0RwbW9mTklJQVU2UFFjVitCNkZ6NWg2T2FVRHdHMzBGKzFFRk9UOUh5MnRiNnF1R1VTd0RUL056ZXppOXdwVDVjZzMrUkl6anZPUGx1bFcxa0hWdy9yMFdaa2oxTkZnSUV3QkJPOEJsR2hCWi9PK1hTbzVSMmJZZEN2MXVvbEE0eUhxcjhjcy9WeitLMnAvOVlaeUxsbTFmQ3BPeGdSUDdTY0o4WEJac3VWSU44bDFKWnN2YWxxelZhQ1VESUFHNXYrQ0pKclVweFpEcDhSa3lMQW1PbmxMRHVHRCIsIm1hYyI6ImM1ZDBmOWExZWQwZTU0ODU0MTE2N2MwM2I4ZWQ4MzYxN2M4OTJhMTVlMTlhYWU5MGRjN2YyMGI5ZjQ5YjQxMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndtZDF5Q1lXM1lKYVlLbnd0eXM1cUE9PSIsInZhbHVlIjoiNncycFpHRmlMdi9Vd2hMQ3VJclpsNTBjdmFZRDJ4MjNEeCs4UjYvbHJOTHMxWFFTRmpWUkxMdWdHVFhjdnFFWitjbEZaSFM3ZnFrVmVXZkdGUFJvb0tFQTBlTE1jclZ0SUg5TE16WWUveXJGNDNkZ216OXpuTnk5UDVRWWdtbjlGN2Z6OFFtcXo1bXpqVGpCK0FXaXg1d3ZUYnBiZFMyRExOVEJCajhYclFzSmllZ1g5SkdkaG8rNllUdlBBV0RsalV0VElRSlVMQk80VmV5MHlqOW5SajNVOWZYSWFrdzhMMmhTSWlZYmJKa3dJQXd1T1dKTHF1WVpBc0M5MlAxRkh4Y1pENTE1cDdCaVZtbEFHaUxNZEFLbExFVGNLd0lnMTVydGxFdjR2Q2FPU0ZSRFh2aDc4ck9waEtxRGZlNlBpU0FLcWtmbmpRa3Qra2tNWkdocjVmQmRJekorK1dRK3FNOFBBd3pvbHMrVDRPM2Npcm1PK1JMTEZ1RG9Jc0dEaDdDNGpTNW1iajQrYzJLSi82dmh2NHo1dkErNzN6OGxSbHFDWEZ5WXlUV3l0RW56ZTBNelZhM29MWHFrUVJ1Y1NPTUxwaGwyV3hDTEpqOGc1VytWY204c2FOK21tTkhQQ2lhbHg2RzZEaFdkblpiMEpBb0Q4OFF5dG4yMHg0cUxOVGdWNUQ4TzFibGQrM2c3aHJ5YkU5Q25TOWZTVTROUDNjNEhWRkpTeDV5YTdJbnNBVGJ2RE9Oa1Rad0RxSXY2d00rcU84Ky9yS051dlcxRkxnZzhXdFFwY0JCR2YzN2p1ZVFDVDFacUFYa3g2TlRnUDduQWVGc1F5dzJyamtmUyIsIm1hYyI6IjBjMDFjYWZiMzBjNTZmNTg3ZTgwMDJjNTkyMzk3MTIzYjMyYzQyZjdmYjBmMDczOTQyMzhkNzRjYzc3MzRlNTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+