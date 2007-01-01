В Калуге ищут хозяев временных построек: от туалетов до гаражей
Основание - постановление Городской Управы от 20 октября 2021 года. Владельцев просят предоставить правоустанавливающие документы на земельные участки.
Объекты находятся в разных точках города:
- г.Калуга, д. Городок, район д. 1- Деревянное ограждение - 1 шт; - Деревянный туалет - 1 шт; Теплица и бетонные столбы - 4 шт;
- г.Калуга, д. Колюпаново, ул. Извилистая, район д. 1б - Деревянное ограждение - 1 шт; Деревянный сарай - 1 шт;
- г.Калуга, д. Рождествено, д.2 - Деревянное строение - 1 шт; Металлический гараж - 1 шт; Металлические ворота - 1 шт;
- г.Калуга, ул. Железняки, д. 10- Металлическое ограждение - 1 шт;
- г.Калуга, пер. Интернациональный, д.15 - Металлическое ограждение - 1 шт;
- г.Калуга, ул. Ольговская, д. 13 - Столбики с натянутой цепочкой - 1 шт;
- г.Калуга, СНТ «Просвещенец», район д. 51- Деревянный мостик - 1 шт;
- г.Калуга, д. Угра, напротив магазина стройматериалы- Деревянная палатка - 1 шт.
Документы принимают по адресу: Калуга, улица Московская, 188, кабинет 310. Контактный телефон 8 (4842) 71-36-28.
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