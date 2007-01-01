Стало известно, кому достанутся билеты на фестиваль «Дикая Мята»

Друзья, спасибо, что участвовали! Ваши комментарии просто взорвали наш пост - столько музыкальных групп! «Танцы минус», «Пикник», «Нейромонах Феофан», «Моральный кодекс»… Мы перечитали всё и даже захотели переслушать свой плейлист 😄

Но главное - победитель определён! Им стала Юлия Будылина 🥳

Её любимая группа - легендарные «Руки Вверх!». Юля, поздравляем! Два билета на фестиваль ждут тебя 🎁

Кстати, эта группа стала самой популярной среди калужан. 11 человек выбрали именно её.

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