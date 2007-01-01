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Общество

Стало известно, кому достанутся билеты на фестиваль «Дикая Мята»

Евгения Родионова
17.06, 14:00
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Друзья, спасибо, что участвовали! Ваши комментарии просто взорвали наш пост - столько музыкальных групп! «Танцы минус», «Пикник», «Нейромонах Феофан», «Моральный кодекс»… Мы перечитали всё и даже захотели переслушать свой плейлист 😄

Но главное - победитель определён! Им стала Юлия Будылина 🥳

Её любимая группа - легендарные «Руки Вверх!». Юля, поздравляем! Два билета на фестиваль ждут тебя 🎁

Кстати, эта группа стала самой популярной среди калужан. 11 человек выбрали именно её.

Хочешь узнать, кто из твоих любимых артистов выйдет на сцену, во сколько зажигать и где вообще искать эту поляну? Смотри всю информацию на нашем сайте.

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