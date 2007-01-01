Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Организаторы раскрыли меры безопасности на «Дикой Мяте» 
Новость дня Общество

Организаторы раскрыли меры безопасности на «Дикой Мяте» 

Популярный у калужан фестиваль стартует в эти выходные.
16.06, 12:40
0 399
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Он продлится три дня – с 19 до 21 июня.

Ранее этот фестиваль проводился в Калужской области, но позже переехал в соседнюю Тульскую, однако до сих пор популярен у калужан.

Накануне старта заездов, организаторы рассказали о мерах безопасности, которые будут приняты ими на время проведения массового опен-эйра.

— В этом году мы беспрецедентно усиливаем меры безопасности: прямо сейчас достраиваем «шлюзовый» въезд для осмотра грузового транспорта, устанавливаются дополнительно 70 камер видеонаблюдения, которые «закроют» весь периметр фестиваля, — рассказывает генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин. - В общей сложности их будет более 80-ти. Идет переоборудование серверной с учетом всех современных требований. Разработана система резервного электроснабжения на случай перебоев в работе электросетей. На входных группах будут установлены не только рамки, но и интроскопы. Это повысит качество и скорость осмотра личных крупногабаритных вещей.

На площадке уже построен и готов к работе штаб для силовых структур. Организаторы смонтировали стену экранов для круглосуточного наблюдения за территорией.

Все три дня на «Дикой мяте» будут работать Росгвардия и дополнительные группы мобильного реагирования.

- Безусловно, благодаря поддержке правительства Тульской области будет задействована и дополнительная техника, подробности работы которой мы разглашать не будем, - говорит Клюкин

Всего за три дня фестиваля на восьми сценах музыканты дадут более 130 концертов.

Заезд стартует 18 июня с 18:00.

С этого времени начнет работу вход для гостей, фудкорт, палаточные лагеря, состоятся выступления групп «Пахала Дала», Tabasco Band, «Утром удалю», «Мич», Lomany Russky и Driada. 

 На фестивале «Дикая Мята-2026» выступят:

  • «Бонд с кнопкой»
  • Ёлка
  • «Танцы Минус»
  • IOWA
  • TMNV
  • polnalyubvi
  • Найк Борзов
  • TRITIA
  • «Гудтаймс»
  • ssshhhiiittt!
  • Нейромонах Феофан
  • Драгни с оркестром
  • Drummatix
  • хмыров
  • «Рубеж Веков»
  • «Диктофон»
  • obraza net
  • «Токсичный ансамбль Лягухо»
  • «Психея»
  • Рушана
  • «Людмил Огурченко»
  • «источник»
  • «конец солнечных дней»
  • «я Софа»
  • Manapart
  • «синдром главного героя»
  • Nomad Punk (KZ)
  • MONOLYT (IL)
  • «Молодость Внутри»
  • «Лолита Косс»
  • DenDerty
  • The OM
  • Sula Fray
  • СТРИО
  • «соня хочет танцевать»
  • «Пальцева Экспириенс»
  • vestfalin
  • Инна Сиберия
  • «маяк»
  • ПИЛС
  • «Досвидошь»
  • «друнк»
  • «Борисовский Тракт»
  • Sipe
  • 3.56 am
  • SALVADOR
  • «Шлюз»
  • SOULTYLER
  • «ночь на кухне»
  • Lemium
  • «котарды»
  • ШАТЯ
  • Jazzhouse Trio
  • «Рваные ботинки»
  • «Мама не узнает»
  • black lama
  • «неаринаменя»
  • СЕЙЙЕС
  • ТКАНИ
  • «Ответы Внутри»
  • ВОДОПАДЫ

и другие.

 

ДИ-джей сеты:

  • DJ Грув
  • DJ Peretse
  • DJ Android
  • Saint Rider
  • М.Pravda
  • DJ AKS
  • Somnia
  • LIRA
  • DJ Korolev
  • DJ R136a1

и другие.

Место проведения: Тульская область, поселок Бунырево.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkN1NWY1ZEc2dGhQS2lXSlVzQk1jNlE9PSIsInZhbHVlIjoiRm9pdmhmZnl0ZEYzVmdhWHJMNjJpN2lCc0xpbU9nalhFTEVnWWtWMzlqc3ltSVg4Y0tCV1EzTmVTNHgvK1hiTExZUlRDNnZScnlKSFBWOFRRTTZub0VpQ2dQZG15L2FDSmRiNkFZS1RiMFhsS3o3L3NwTGVDWUF4K0MvMGN3LzNTdkZ5VWU3dFBpMXY2K2gyNDBKMkk4Z3NTNEFFcmoyL0w0aklNS2hLNERFdm5FcFM0b2h0ejFjTGR6alBVaE5LbU9qRy8wVktxbk10NmZUZGdZVW45L3VwVEZlTUZZd1JudDdVN1QyVTB1dHZzZ0Q1RXJocnVpMnpNN0psL1ZPb0NxeWQ3elpJKy9ERHBzRUh6bi83akdPTFZZZjJmT3FIY0xFcldYd3oyWW5qajFiVm0yUkxla1I0dWg3cjQ3c0lvNkFJWStBU09EejQzaU5ST3hIVHhyM3FVSXhJbzExVm9SQkRvbWdRaUJQMmNsWXlBN3RIWENYeXZjZXFWczU5ZlpmZnliSVJSWDlYamVMdk5vWXZJL2RsbUJwR3VjK3FnMHNSOHNOemgwWlh5SDVoSGQ1RXJpZmthZlgwSEhMZCIsIm1hYyI6ImRlMTNlMDMzOGE0YzFmYTZkNmZhY2VhMzE0NTk4Y2ZjMDkwOGQ3MzEyOTQ0NWQwNjJjMmZhYmY2MGY5M2RjMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVhb3VxT2ZHNkJNN2xSS3FBT0ZvS0E9PSIsInZhbHVlIjoiYko5dW5Wc0ZRVWk1ZjRHbTFPR0JKWFhtdnd6OTBFOXRicVZXKzNpMzMrbXBnMkJuUDRXTXNQZUVyR3dYR1pNSDd4QXpTNW90cGxqMkRNVkFwK3l5Vk5qTHNaS0U2bEZIV29FTUFibjlacnVkc3Btc0ZjREgxMVdCZlZrWWtIT2VETmV6YzhMaENwMzk1RzQyRHN1MGJzWEo3VG9Vbm1JU21mRDk2RTRwVGZwK1lPL2RFY2Vnd2VJVVRqcjY1QUhDNG4vaER2enREWS9UN29hYWIxdlpNV3ZjQ09DWG5nUTlDM3Q3bWJHSXJVQkk4R2x1aUV3LzVNUnM1MWJDWHFteFBrZURyRUVBRjFYZ0pYcXFEOFB4TUp1eElqRjM4T2NJdTBrdjV3YVZkZHB5NVhnZ25IeTFzTEtKUzllNmczWkt6L2J2S3d4eGx3amx0RDRhV2tUd1dIWmkwY0Z1L1ZacGtDWGdhbUh6Tm1DelV2QXh4RDdiV0FiMnlET2l0YnUvL3ZlMXcxTlBvdE5xVytnMWg0WlBqNmdlaEVlR01DQ1FwWVA4cE9mTlRZclNVRnY3NkdnNzFOTnlqN1UwdkZyWU5Hazljc0M3SkQzVDlvSlYzUVNJTk40NGtWNW1XMTNKdUJGWktqb2Uzd3dKWlZnSmcyUWZLV1g4anNZaWZ3bUROV3ZVdDNCdC9UdGVZSm04UW5QRzN5ZW9TdC9EcUNSVG54bVljWVI2TTlFb3hXdjB4T0tVeEtLNXVsc0NlYURJOCt4ZHhIalZTZVMxV3BJVEhDL0F2UXFSbGFBMk1yVSs0QWx0UDZZQ2prdzV5NkpRdmlXbk1wcVhOUEtSMDhVSCIsIm1hYyI6ImJjN2JlMTk2MTU4Yjc0ZDIwZmExMjNmYmM2MjY5Yzc0MzQ2ZDI5NzhhYzU0M2RjNWY5MjhhMDQzNjliMWI2MjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+