Организаторы раскрыли меры безопасности на «Дикой Мяте» 

Популярный у калужан фестиваль стартует в эти выходные.

Он продлится три дня – с 19 до 21 июня.

Ранее этот фестиваль проводился в Калужской области, но позже переехал в соседнюю Тульскую, однако до сих пор популярен у калужан.

Накануне старта заездов, организаторы рассказали о мерах безопасности, которые будут приняты ими на время проведения массового опен-эйра.

— В этом году мы беспрецедентно усиливаем меры безопасности: прямо сейчас достраиваем «шлюзовый» въезд для осмотра грузового транспорта, устанавливаются дополнительно 70 камер видеонаблюдения, которые «закроют» весь периметр фестиваля, — рассказывает генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин. - В общей сложности их будет более 80-ти. Идет переоборудование серверной с учетом всех современных требований. Разработана система резервного электроснабжения на случай перебоев в работе электросетей. На входных группах будут установлены не только рамки, но и интроскопы. Это повысит качество и скорость осмотра личных крупногабаритных вещей.

На площадке уже построен и готов к работе штаб для силовых структур. Организаторы смонтировали стену экранов для круглосуточного наблюдения за территорией.

Все три дня на «Дикой мяте» будут работать Росгвардия и дополнительные группы мобильного реагирования.

- Безусловно, благодаря поддержке правительства Тульской области будет задействована и дополнительная техника, подробности работы которой мы разглашать не будем, - говорит Клюкин

Всего за три дня фестиваля на восьми сценах музыканты дадут более 130 концертов.

Заезд стартует 18 июня с 18:00.

С этого времени начнет работу вход для гостей, фудкорт, палаточные лагеря, состоятся выступления групп «Пахала Дала», Tabasco Band, «Утром удалю», «Мич», Lomany Russky и Driada.

На фестивале «Дикая Мята-2026» выступят:

«Бонд с кнопкой»

Ёлка

«Танцы Минус»

IOWA

TMNV

polnalyubvi

Найк Борзов

TRITIA

«Гудтаймс»

ssshhhiiittt!

Нейромонах Феофан

Драгни с оркестром

Drummatix

хмыров

«Рубеж Веков»

«Диктофон»

obraza net

«Токсичный ансамбль Лягухо»

«Психея»

Рушана

«Людмил Огурченко»

«источник»

«конец солнечных дней»

«я Софа»

Manapart

«синдром главного героя»

Nomad Punk (KZ)

MONOLYT (IL)

«Молодость Внутри»

«Лолита Косс»

DenDerty

The OM

Sula Fray

СТРИО

«соня хочет танцевать»

«Пальцева Экспириенс»

vestfalin

Инна Сиберия

«маяк»

ПИЛС

«Досвидошь»

«друнк»

«Борисовский Тракт»

Sipe

3.56 am

SALVADOR

«Шлюз»

SOULTYLER

«ночь на кухне»

Lemium

«котарды»

ШАТЯ

Jazzhouse Trio

«Рваные ботинки»

«Мама не узнает»

black lama

«неаринаменя»

СЕЙЙЕС

ТКАНИ

«Ответы Внутри»

ВОДОПАДЫ

и другие.

ДИ-джей сеты:

DJ Грув

DJ Peretse

DJ Android

Saint Rider

М.Pravda

DJ AKS

Somnia

LIRA

DJ Korolev

DJ R136a1

и другие.

Место проведения: Тульская область, поселок Бунырево.