Организаторы раскрыли меры безопасности на «Дикой Мяте»
Он продлится три дня – с 19 до 21 июня.
Ранее этот фестиваль проводился в Калужской области, но позже переехал в соседнюю Тульскую, однако до сих пор популярен у калужан.
Накануне старта заездов, организаторы рассказали о мерах безопасности, которые будут приняты ими на время проведения массового опен-эйра.
— В этом году мы беспрецедентно усиливаем меры безопасности: прямо сейчас достраиваем «шлюзовый» въезд для осмотра грузового транспорта, устанавливаются дополнительно 70 камер видеонаблюдения, которые «закроют» весь периметр фестиваля, — рассказывает генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин. - В общей сложности их будет более 80-ти. Идет переоборудование серверной с учетом всех современных требований. Разработана система резервного электроснабжения на случай перебоев в работе электросетей. На входных группах будут установлены не только рамки, но и интроскопы. Это повысит качество и скорость осмотра личных крупногабаритных вещей.
На площадке уже построен и готов к работе штаб для силовых структур. Организаторы смонтировали стену экранов для круглосуточного наблюдения за территорией.
Все три дня на «Дикой мяте» будут работать Росгвардия и дополнительные группы мобильного реагирования.
- Безусловно, благодаря поддержке правительства Тульской области будет задействована и дополнительная техника, подробности работы которой мы разглашать не будем, - говорит Клюкин
Всего за три дня фестиваля на восьми сценах музыканты дадут более 130 концертов.
Заезд стартует 18 июня с 18:00.
С этого времени начнет работу вход для гостей, фудкорт, палаточные лагеря, состоятся выступления групп «Пахала Дала», Tabasco Band, «Утром удалю», «Мич», Lomany Russky и Driada.
На фестивале «Дикая Мята-2026» выступят:
- «Бонд с кнопкой»
- Ёлка
- «Танцы Минус»
- IOWA
- TMNV
- polnalyubvi
- Найк Борзов
- TRITIA
- «Гудтаймс»
- ssshhhiiittt!
- Нейромонах Феофан
- Драгни с оркестром
- Drummatix
- хмыров
- «Рубеж Веков»
- «Диктофон»
- obraza net
- «Токсичный ансамбль Лягухо»
- «Психея»
- Рушана
- «Людмил Огурченко»
- «источник»
- «конец солнечных дней»
- «я Софа»
- Manapart
- «синдром главного героя»
- Nomad Punk (KZ)
- MONOLYT (IL)
- «Молодость Внутри»
- «Лолита Косс»
- DenDerty
- The OM
- Sula Fray
- СТРИО
- «соня хочет танцевать»
- «Пальцева Экспириенс»
- vestfalin
- Инна Сиберия
- «маяк»
- ПИЛС
- «Досвидошь»
- «друнк»
- «Борисовский Тракт»
- Sipe
- 3.56 am
- SALVADOR
- «Шлюз»
- SOULTYLER
- «ночь на кухне»
- Lemium
- «котарды»
- ШАТЯ
- Jazzhouse Trio
- «Рваные ботинки»
- «Мама не узнает»
- black lama
- «неаринаменя»
- СЕЙЙЕС
- ТКАНИ
- «Ответы Внутри»
- ВОДОПАДЫ
и другие.
ДИ-джей сеты:
- DJ Грув
- DJ Peretse
- DJ Android
- Saint Rider
- М.Pravda
- DJ AKS
- Somnia
- LIRA
- DJ Korolev
- DJ R136a1
и другие.
Место проведения: Тульская область, поселок Бунырево.
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