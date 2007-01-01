Последний шанс выиграть два билета на фестиваль «Дикая Мята»
Мы просто спросили калужан: «Какая ваша любимая музыкальная группа?» - и комментарии полетели! «Бонд с кнопкой», «Руки Вверх!», «Кино», «Гражданская оборона»... Это только верхушка айсберга. А что в твоём плейлисте? 👀
А теперь главное: мы разыгрываем два билета на фестиваль. И да, это может быть ТВОЙ выход на главное событие лета.
Успеть можно только до сегодняшнего обеда. Всё, что нужно:
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✅ Написать в комментариях по ссылке название своей любимой музыкальной группы 😉
🎁 Победитель получит сразу два билета.
⏳ Время пошло! Итоги уже сегодня в обед. Промедлишь - фанаты других групп заберут твой шанс. Пиши прямо сейчас ✏️
А если хочешь заценить, кто вообще будет выступать и где это крутое место - вся программа на нашем сайте.
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