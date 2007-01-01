Напоминаем о розыгрыше билетов на фестиваль «Дикая Мята»

Мы спросили калужан об их любимых группах - и комментарии просто взорвались. «Сектор Газа», «Руки Вверх!», «Мельница», «Король и Шут» - вот лишь часть того, что назвали наши подписчики. А какая любимая группа у тебя?

Разыгрываем два билета на один из крутых летних фестивалей - и победителем можешь стать именно ты!

Что сделать: Подпишись на наш канал в MAX Напиши в комментариях по ссылке свою любимую музыкальную группу

Победитель будет один, ему достанется сразу два билета!

Итоги подведём завтра в обед - так что не откладывай, пиши прямо сейчас.

А если хочешь изучить программу фестиваля, узнать, кто выступает и где всё будет происходить, - переходи на наш сайт. Там всё самое сочное.