Разыгрываем два билета на фестиваль «Дикая Мята»
Лето, музыка, классная атмосфера — и всё это может стать твоим совершенно бесплатно
Всё, что нужно для участия:
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Написать в комментариях по этой ссылке: какая твоя самая любимая музыкальная группа
Победитель будет один.
Итоги подведём завтра в обед — так что не тяни, пиши прямо сейчас!
А если хочешь узнать, кто выступает, где будет проходить фестиваль и что там будет крутого - заглядывай на наш сайт.
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