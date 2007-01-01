Разыгрываем два билета на фестиваль «Дикая Мята»

Лето, музыка, классная атмосфера — и всё это может стать твоим совершенно бесплатно

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Победитель будет один.

Итоги подведём завтра в обед — так что не тяни, пиши прямо сейчас!

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