Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Разыгрываем два билета на фестиваль «Дикая Мята»
Общество

Разыгрываем два билета на фестиваль «Дикая Мята»

Евгения Родионова
16.06, 14:33
0 404
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Лето, музыка, классная атмосфера — и всё это может стать твоим совершенно бесплатно

Всё, что нужно для участия:

Подписаться на наш канал в MAX

Написать в комментариях по этой ссылке: какая твоя самая любимая музыкальная группа

Победитель будет один.

Итоги подведём завтра в обед — так что не тяни, пиши прямо сейчас!

А если хочешь узнать, кто выступает, где будет проходить фестиваль и что там будет крутого - заглядывай на наш сайт.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNDREtteXY3VzRnNHIwVjhEZlp4b3c9PSIsInZhbHVlIjoiU1ZwUm14OFM3eHo2cEUrb2JaSkpvNi9VSVpsQmYzRnlwU3JXU0dtVEpZTkc5WGdWcUJIU25FeWlXVGhhL2hTTWxjdkc1UUw2ck5odnBCUUVUMDB3L1BoOFRuWmN5WlZCQ3FzWGZTTTBNQUlhVElzaFFqZnI0Qko0ZGExUjFOL0YwdTNnbHByeEpPU1FheHJWdU1FRExNUDZud2E5dWpXQm96U1VkM3J3YlAxVlpjVHY4Z1hZYjB6YTkvS25EeEIza3Y1VmE5eFpJdjhNV21FK2hSNS9uSHNEcjM2V0VYVml3Wkt3Vy9tMVJXb3V4UDd5L2xNRGN3cWR3QWVBQ0lJVzhPRU45ZHpsbjRYK0tpMGV6NnBiTWdBSndoTmdDM1ZpVGd6bGRiUkR0SlNiR29nMUVwNm1DZ1huaFlyS0sxN25pU0JNZktud2xQMGRXQ3JzK01tMFVyckt6aitZMkZuZ1BFQkxQcFlmaEptZUhnWDROeXljcnMyNGJBTkFiNzB2ZmNXWDdjWmtnL0QrTnBjYSt5aWV6cUllSG02VEkxc05iQnNvaVNHNkVHdk1kbXBFWmZjQUZuUXNJZG5icHNSayIsIm1hYyI6IjEzMWNhNTk0N2U0YTBkNzY5Y2Y0ZWU5ODFlNTc0M2Q3MmE4ODBhZjc1YzRiY2M5NWRhNjBhMjFhNzAwNmE5MWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkF1a0dOTVV4Mk5GOWU0QjJvOFpmU1E9PSIsInZhbHVlIjoiVEtLbVpPeUU0ZUFFVHd3WVZvSzhBM1d1aFlrejRIT0w1enhZMGMwQ3JOSzE0YWZPcUQ1eHJsbFVRVWhYdm5UYmFiR1E0a3c0VkQvN0haWGRuWG5NY1pIdFZEUXpJL0NJUkI0dSt4eWE4UWZMSGFVSkFoSytCN0p3SWxXYjdBTWVTaUpGN3VOK2FOUGFUdVNWYUxkK3F4amg4S3dHMkRVUTUybXhDUWVSZEViVUNBNGJuSER2enlGRkhzVkxZZ1ZrczkvTFFEN3c1WENtdm14bmppeUNYcmhjTjBweUFqRXdXbXppWVFxNVFxS214aldXaWtrV2dYS1A5K0ZKaE5rTXhNVlg1SWVVeXNIOWVrY2N6bVBsVjVDeWE2djN1ZS9DVm1iYU1hYnVhN0hwU3B1akgwSlBoRmo3WmRFaWo4TlZ6SHBkTS9CTDZidHZHWGNOcmJIZ0NrT1dEY0R6VytFQXpVeXFtR3hhL0t1R3pSM2RTYzJKZGgyWTBDSDBRZm4zaDZnOUxYVzBBZDRuR1d1ckNQcUk2Z1V1QnY1UDRUcjdHanIxSm5va2ZpYnp1QVo2TkQveDRqSFlhemFLTmpBSHRhaWQwMm04Ukh3QTZyeGFvazdzYjNicWRqaFk0SWZ2NVVwSU9JSHByOTZYOERvYXdsN3JWY0lKbHRZNlppM2VNTUozb1FSZ1pDOVU3eThjcWYvR3hHSVZaRjhtSkdkMFJjd3dYK09oT2RlV2FjVVgxZWtjSUg1M3kzZW5KdkV3QnJ1WmMxc0dqZTNjMU1PVU8zVFRBVmRocVllREMwQkwxK1RrUncxbTlIcTIwUE8yMUQwWGFvNHQ2MFc2Y1NiYSIsIm1hYyI6ImRhZDQ0ZGQyZjRkNzQyOWY0YjYwYzA0OGI2Y2M1M2FjZDE2ZDMxNTIzYTBlMTQ1OTFhMzQ2NDk0YjBlOTNkOTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+