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Общество

Из калужского аэропорта отменили рейсы в Минеральные Воды и Санкт-Петербург

Росавиация ввела ограничения на полёты калужского аэропорта 16 июня в 03:35.
Ольга Володина
16.06, 13:16
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Авиакомпания объявила об отмене рейсов по маршруту Минеральные Воды – Калуга – Пулково и обратно Пулково – Калуга – Минеральные Воды. Отмена действует только на 16 июня.

Об этом сообщили в международном аэропорту Калуга.

- Обращаем внимание, решение авиакомпании было принято в интересах безопасности пассажиров, - отмечает администрация аэропорта.

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