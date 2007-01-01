Из калужского аэропорта отменили рейсы в Минеральные Воды и Санкт-Петербург
Росавиация ввела ограничения на полёты калужского аэропорта 16 июня в 03:35.
Авиакомпания объявила об отмене рейсов по маршруту Минеральные Воды – Калуга – Пулково и обратно Пулково – Калуга – Минеральные Воды. Отмена действует только на 16 июня.
Об этом сообщили в международном аэропорту Калуга.
- Обращаем внимание, решение авиакомпании было принято в интересах безопасности пассажиров, - отмечает администрация аэропорта.
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