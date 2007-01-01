Из калужского аэропорта отменили рейсы в Минеральные Воды и Санкт-Петербург

Росавиация ввела ограничения на полёты калужского аэропорта 16 июня в 03:35.

Авиакомпания объявила об отмене рейсов по маршруту Минеральные Воды – Калуга – Пулково и обратно Пулково – Калуга – Минеральные Воды. Отмена действует только на 16 июня.

Об этом сообщили в международном аэропорту Калуга.

- Обращаем внимание, решение авиакомпании было принято в интересах безопасности пассажиров, - отмечает администрация аэропорта.