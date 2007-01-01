Вековой юбилей отметила жительница Людиново Маргарита Хомякова

В Людинове 100-летний юбилей отметила Маргарита Хомякова.

Фото: Администрация Людиновского округа.

Об этом сообщила администрация округа. Женщина родилась в многодетной семье, где было восемь детей. В годы войны вместе с заводом её эвакуировали в Сызрань. Там в 15 лет она начала работать, приближая Победу.

После войны Маргарита Ивановна вернулась в Людиново. Всю жизнь она проработала на тепловозостроительном заводе. Женщина вырастила двоих детей. У неё четверо внуков и трое правнуков. Дочь пошла по её стопам — работает инженером-конструктором на том же заводе и живёт вместе с матерью. Сын стал главным инженером на заводе в Санкт-Петербурге.

- Поздравляем Маргариту Ивановну с вековым юбилеем! Благодарим за трудовой подвиг, стойкость и преданность Родине. Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия и благополучия. Пусть рядом всегда будут любящие родные, а каждый день приносит радость и тепло, — пишут сотрудники людиновской администрации.