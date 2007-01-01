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Калужские строители восстанавливают два дома на улице Суворова в Первомайске

Калужская область продолжает помогать подшефному городу Первомайску в ЛНР.
Ольга Володина
14.06, 17:20
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Фото: Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.
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Специалисты ремонтируют жилые дома на улице Суворова. Подробности 14 июня рассказал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

В одном из домов уже завершили устройство стропильной системы, обрешётки, пароизоляции и шиферного покрытия кровли. Сейчас там ремонтируют входные группы и перекрытия. Готовность объекта — 87%.

Во втором доме работы пока на более ранней стадии. Строители демонтировали старые конструкции, установили тумбы, обработали пиломатериалы огнебиозащитным составом. Продолжается устройство стропильной системы, обрешётки и пароизоляции, замена дверей в подъездах и монтаж козырьков. Готовность — 49%.

- Все мероприятия направлены на восстановление жилого фонда и повышение качества и безопасности проживания жителей, - отметил Вячеслав Лежнин.

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