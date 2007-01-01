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Владислав Шапша: Реставрацию Каменного моста начнем по плану в этом году

Владимир Андреев
12.06, 07:06
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Губернатор Калужской области в четверг, 11 июня, заявил, что реставрация знаменитого Каменного моста в областном центре начнется уже в текущем году — согласно ранее намеченным планам.

Глава региона держит на личном контроле ситуацию с ремонтом архитектурной жемчужины Калуги. Несмотря на то, что первые торги не состоялись, работы не остановлены.

«Центр Наследия» готовит повторную аукционную процедуру, старт которой назначен на 15 июня.

В бюджете предусмотрены необходимые средства, и потенциальные участники торгов уже есть.

- Вижу беспокойство в СМИ, соцсетях по поводу Каменного моста. В этом году, как и планировали, начнем реставрацию, — подчеркнул Шапша, подтвердив твердую позицию региональной власти привести исторический объект в порядок.

Подробно о ситуации с Каменным мостом мы рассказали здесь.

 

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