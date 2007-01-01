Калуга рискует потерять инженерное чудо XVIII века - Каменный мост

Торги на реконструкцию провалились, а новый закон может лишить его защиты.

Торги на реставрацию старейшего каменного виадука России провалились. Заявок нет, желающих — тоже.

А тем временем Каменный мост разрушается, и новый закон может лишить его последней защиты.

Кирпичи, которым почти 250 лет, буквально рассыпаются на глазах. И в этой гонке между бюрократической машиной и временем у нас всё меньше шансов на победу.

Провал на старте

Второго июня закупка на реставрацию Каменного моста стоимостью 58 848 942 рубля 64 копейки была признана несостоявшейся. На участие не подали ни одной заявки.

По условиям контракта подрядчик должен был до 31 августа 2027 года восстановить систему водоотведения, которая отсутствовала после прошлой реставрации, отремонтировать опоры, карнизы, кирпичную кладку, ограждения и освещение.

Работа сложная, ответственная, требующая высокой квалификации. Но почему никто не захотел за неё взяться?

Как отмечают эксперты, вероятных причин две, и обе банальны до невозможности.

Либо выделенная сумма слишком мала для такого объёма работ, либо потенциальных подрядчиков отпугивает жёсткий и, подчас, избыточный контроль со стороны надзорных органов.

В XXI веке найти материалы XIX века практически невозможно, а к реставраторам предъявляются требования, которые объективно трудно выполнить.

Результат — пустота в графе участники.

Короткая память и долгая история

Каменный мост через Березуйский овраг — это не просто очередная достопримечательность. Он был построен в 1785 году по проекту архитектора Петра Романовича Никитина в стиле русского классицизма.

Длина сооружения — около 120 метров, высота — более 20. Это не просто виадук, это инженерное чудо XVIII века, единственное в своём роде в России.

За свою долгую историю мост реставрировали дважды — в 1910 и 2010 годах. После последнего ремонта прошло 16 лет. Но работы 2010 года имели фатальный недостаток: проектировщики не предусмотрели систему водоотведения.

Результат оказался печальным, но ожидаемым. Вода, проникающая в конструкции, разрушила кирпичную кладку, карнизы, опоры.

Как отмечают специалисты, несущие конструкции моста пока в порядке, но эстетическое состояние — удручающее. Штукатурка осыпается, кирпичи выпадают, белокаменные карнизы крошатся.

Кирпич плачет

Марина ЕФИМЕНКОВА.

Председатель Калужского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (далее – ВООПиК) Я сделала первый фоторепортаж о Каменном мосту в 2021 году, в апреле. Просто шла под дождём и видела, как плачет мост.

Это было пять лет назад, - вспоминает Ефименкова. - А сейчас эти кирпичи уже отшелушились, там дырки уже конкретные. И у меня такое ощущение, что весь город с ужасом ждёт, когда он просто перестанет существовать.

Разговор о судьбе Каменного моста шел на радио «Комсомольская правда-Калуга», 93.1 FM. Подкаст программы можно послушать здесь.

Ситуация напоминает о недавней истории с колокольней Спасо-Преображенского храма на въезде в Калугу. Там чиновники засуетились только после того, как жители забили тревогу, подключились СМИ, конструкция реально треснула и возникла реальная угроза обрушения.

- У меня много вопросов к управлению по охране объектов культурного наследия, - продолжает Марина Ефименкова. - Потому что, уж если к Каменному мосту - святая святых Калуги - такое отношение!..

- Я помню экскурсию ещё в советское время: везли питерскую группу, остановили возле моста. Эти эмоционально закрытые ленинградцы — и такой восторг! «Это же виадук! Настоящий виадук!» — вспоминает Ефименкова.

Статус защиты могут отнять

Но главная угроза, о которой говорит Ефименкова, кроется не только в бездействии чиновников. Под видом улучшения закона о наследии идёт его фактическое разрушение.

— Во втором и третьем чтениях Госдума 22 мая приняла поправки к закону о наследии в части совершенствования порядка проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, - поясняет председатель ВООПиК Калуги. - Второго июня проект одобрен Советом Федерации и направлен на подпись Президенту.

Суть поправок, инициированных Думой Ставропольского края, сводится к упрощению процедуры снятия памятников регионального и местного значения с государственной охраны.

Если раньше окончательное решение принимало правительство РФ, то теперь этим правом наделят власти субъектов. Общественники из ВООПиК уже направили открытое обращение с требованием сохранить действующий порядок, напоминая, что текущая система десятилетиями защищает памятники от непродуманных и сиюминутных решений на местах.

Да, наш мост пока носит статус памятника истории и культуры Федерального значения. Но где гарантия, что завтра его не переведут в другую категорию, а послезавтра не исключат из реестра вовсе?

Федеральный статус: палка о двух концах

С одной стороны, федеральный статус — это надёжная защита от варварских реконструкций и гарантия того, что замена каждого кирпича будет согласована. С другой — он связывает руки.

Где сегодня взять кирпичи образца 1785 года? Как вписаться в жёсткие требования, если реставрационные материалы и технологии давно устарели или исчезли?

Потеря охранного статуса теоретически могла бы развязать руки городским властям — появилась бы возможность привлекать спонсоров, меценатов, упростить процедуры.

Но в реальности, как показывает практика, это лишь шаг к забвению. История знает слишком много примеров, когда объекты, лишённые государственной защиты, оказывались на свалке истории.

Игра в долгий ящик

Чиновники от культуры и охраны памятников любят повторять: «Будет смета — будут деньги». Но когда у нас будет настоящая смета и когда появятся реальные деньги?

Проект реставрации разработан уже давно. Ещё в 2022 году обещали, что в 2023 году всё начнётся. Потом сроки сдвинули на 2024-й, потом на 2025-й, затем на 2026-й. И вот 2026 год — торги провалились.

А мост тем временем продолжает разрушаться. Вода кирпич точит, он крошится, карнизы осыпаются.

Каждый новый дождь приближает момент, когда вопрос встанет уже не о реставрации, а о спасении.

- Если сейчас не состоялись торги, вообще-то по идее должны объявить следующие, - рассуждает Марина Ефименкова. - Но все строительные организации более-менее серьёзные уже расхватали хорошие заказы. Причём сумма в 58 миллионов — это, мягко говоря, небольшая сумма для такого объекта. А если смотрел строитель опытный и видел состояние этих кирпичей... всё надо вынимать, аккуратненько, да ещё чем-то заменять. А чем заменишь?

Только не молчать

Можно ли что-то сделать? Да.

- Взбадривать чиновников, - заявляет председатель ВООПиК Калуги. - Информация делает чудеса. Я помню, как были опубликованы материалы об украденной лестнице в доме Цыпулина — и как все забеспокоились сразу.

Но информационных поводов и так достаточно. Каменный мост — это не просто ещё один объект в реестре. Это лицо Калуги. То, что видят туристы, приезжающие в город. То, что останется нашим детям и внукам. Или не останется.

Ещё один важный момент: по мосту до сих пор ездят автомобили. Трафик — немаленький. А мост строился для гужевого транспорта. То, что он выдерживает современные нагрузки, — уже чудо.

Но чудеса не длятся вечно.

P.S.

По состоянию на 10 июня 2026 года Президент ещё не подписал спорные поправки к закону о наследии.

Но что бы ни случилось по итогу — это не снимает главного вопроса: кто в конце концов возьмётся за реставрацию Каменного моста и возьмётся ли вообще?