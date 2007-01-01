В Калуге снова перенесли открытие моста через Киёвку

Открытие моста через реку Киёвку в Калуге вновь отложили.

Постановление городской администрации от 11 июня переносит срок окончания работ на 1 июля. Речь идёт об участке от дома №5 по улице Прончищева до улицы Кукареки.

Дорогу перекрыли ещё весной. Но это был не плановый ремонт, а вынужденная мера: вода размывала основание, и ездить по мосту стало опасно. Изначально предполагалось, что управятся быстро, но планы пришлось менять.

Сначала ремонту мешал переувлажнённый грунт после зимы. Потом возникла проблема с инженерными сетями - под дорогой проходят трубы, которые нужно было временно вынести в сторону, чтобы не оставить соседние дома без воды. Последний обещанный срок был 15 июня.

Теперь чиновники называют новую дату — 1 июля. Останется ли она окончательной, пока неизвестно.