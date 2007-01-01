За день над Калужской областью сбили 8 беспилотников

В течение дня 10 июня в Калужской области снова работала противовоздушная оборона.

Военные сбили 8 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Беспилотники уничтожили в небе над тремя муниципальными округами — Боровским, Сухиничским и Тарусским. А также на окраинах Калуги и Обнинска.

На места падения обломков выехали оперативные группы. Предварительная информация: жертв нет, объекты инфраструктуры не пострадали.

Аэропорт Калуги не работает уже вторые сутки. Ограничения ввели с 3:11 9 июня. За это время отменили и перенесли несколько рейсов.