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Новость дня Общество

«Арт-объект» в виде унитаза уберут с набережной Яченского водохранилища

Евгения Родионова
10.06, 16:30
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Ранее мы писали о просьбе нашей читательницы рассказать о проблемах на территории Яченской набережной.

Жительница Калуги рассказала, что решила показать знакомым из Тулы одно из привлекательных мест отдыха в городе. Она была уверена, что гости оценят эту «жемчужину», но после прогулки пожалела о своём выборе.

По словам нашей подписчицы, повсюду грязь, мусор и окурки. Лестница, ведущая к музею космонавтики, уже сломана и вся в песке. Гвоздём программы для туляков стал новый арт-объект «Калуга в фокусе». Гости были просто в шоке, а всё потому, что в красивой рамке с видом на озеро стоял обычный унитаз.

— Туалет сейчас уберут, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства города Калуги. - Подметание производится ежедневно, уборка мусора производится ежедневно три раза в день (утро, день, вечер). По лестнице: имеются локальные повреждения ступеней лестничного схода, специалистами МБУ «Зеленстрой» места разрушений обследованы и в настоящее время готовится локально-сметный расчёт для проведения ремонтных работ.

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