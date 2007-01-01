Отхожее место в фокусе Калуги запечатлели Туляки
Решив показать самое распиаренное место отдыха в городе, она повезла знакомых на набережную Яченского водохранилища. Калужанка была уверена, что туляки оценят эту «жемчужину». Но после прогулки она пожалела о своём выборе.
- Сегодня гостям решили показать набережную Яченского водохранилища, в которую вбухали кучу денег. Повсюду грязь, мусор, окурки, лестница, ведущая к музею космонавтики, уже сломана, вся в песке, — пишет горожанка.
Можно было бы сослаться на то, что уборка идёт по графику, а порожек только что развалился и его вот-вот починят. Но то, что увидели дальше оправданию не поддается.
- И, как вишенка на торте, «Калуга в фокусе» — новый арт-объект, похлеще московской глины! Гости из Тулы в шоке от туристической привлекательности города, — рассказала наша подписчица.
Речь идёт об унитазе, который аккуратно стоит в рамке с видом на водохранилище.
Гости запечатлели это произведение и теперь собираются отправить фото в федеральные СМИ.
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