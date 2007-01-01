Сотрудничество НОВИКОМа и Правительства Ярославской области стало стратегическим

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) и Правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие региона. Документ на полях Петербургского международного экономического форума подписали Председатель Правления банка Елена Георгиева и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Соглашение предусматривает развитие взаимодействия в сфере поддержки промышленности, реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также внедрения современных финансовых инструментов для предприятий и жителей региона.

«Ярославская область – индустриальный регион с сильным промышленным и инвестиционным потенциалом. В настоящее время в регионе реализуется порядка 86 новых крупных инвестпроектов, предполагающих создание более 27 тысяч рабочих мест в сферах промышленности, логистики, АПК и туризма, с общим объемом более 425 млрд рублей. Сотрудничество с НОВИКОМом открывает дополнительные возможности для реализации инвестиционных проектов и поддержки предприятий региона. Уверен, что объединение усилий позволит привлечь новые ресурсы для развития экономики области и повышения качества жизни ее жителей», — прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В рамках сотрудничества банк будет содействовать финансированию проектов предприятий региона, развитию программ для малого и среднего бизнеса, внедрению современных банковских сервисов и реализации инициатив в сфере государственно-частного партнерства.

«Ярославская область является одним из ключевых регионов присутствия Ростеха. Здесь работают ведущие предприятия Госкорпорации в области двигателестроения и радиоэлектроники, которые вносят существенный вклад в развитие промышленности и укрепление инвестиционного потенциала области. Подписанное соглашение позволит объединить возможности региона и экспертизу НОВИКОМа для реализации проектов, направленных на модернизацию производств, поддержку предприятий и привлечение инвестиций в экономику области», — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Петербургский международный экономический форум прошел с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. С 1997 года форум ежегодно собирает представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.