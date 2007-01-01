Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Сотрудничество НОВИКОМа и Правительства Ярославской области стало стратегическим
Новость дня Общество

Сотрудничество НОВИКОМа и Правительства Ярославской области стало стратегическим

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) и Правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие региона. Документ на полях Петербургского международного экономического форума подписали Председатель Правления банка Елена Георгиева и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
09.06, 16:44
0 319
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Соглашение предусматривает развитие взаимодействия в сфере поддержки промышленности, реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также внедрения современных финансовых инструментов для предприятий и жителей региона.

«Ярославская область – индустриальный регион с сильным промышленным и инвестиционным потенциалом. В настоящее время в регионе реализуется порядка 86 новых крупных инвестпроектов, предполагающих создание более 27 тысяч рабочих мест в сферах промышленности, логистики, АПК и туризма, с общим объемом более 425 млрд рублей. Сотрудничество с НОВИКОМом открывает дополнительные возможности для реализации инвестиционных проектов и поддержки предприятий региона. Уверен, что объединение усилий позволит привлечь новые ресурсы для развития экономики области и повышения качества жизни ее жителей», — прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В рамках сотрудничества банк будет содействовать финансированию проектов предприятий региона, развитию программ для малого и среднего бизнеса, внедрению современных банковских сервисов и реализации инициатив в сфере государственно-частного партнерства.

«Ярославская область является одним из ключевых регионов присутствия Ростеха. Здесь работают ведущие предприятия Госкорпорации в области двигателестроения и радиоэлектроники, которые вносят существенный вклад в развитие промышленности и укрепление инвестиционного потенциала области. Подписанное соглашение позволит объединить возможности региона и экспертизу НОВИКОМа для реализации проектов, направленных на модернизацию производств, поддержку предприятий и привлечение инвестиций в экономику области», — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Петербургский международный экономический форум прошел с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. С 1997 года форум ежегодно собирает представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». ИНН 7706196340. erid: 2VfnxyCjES6
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IjN5SGVPZmdaRTZYZzdyU0RZK0tYeVE9PSIsInZhbHVlIjoiTlhqdTZPQ3ZmSGo1cWtrbitVbm9ZNVZHK0VidDF5YVpQMm9OS0pLSW9uS2tudXBHN1BUajNNNzNseTVjTExiWE8zRnZFR0ErWVpRM3ZkdjRWOThXdllpWlVPY0prUkRrY1plNW9PZ3hscVZXR3hIamlSTzZYM01MMEphSzZkeUk0RWpBUlh1K2lWZkRJZW9FaE8vUGUxRFpVNUVXNEZKS3lxZXZJRXZ2TWNBT0dJZEhnYUdqV2ZpcW9pMzRkcUxpVnpsL1pmeEloS0dmeXZIeU91bzJ0OVN6M2o3WStWUW5DTmNhTkJVenVuWFdoNXQ0QnNXMWVFMUtvTWVYMUVGNVlpYk1VaEEvTjg3OTBJK2lxK0ROSlN0Uy94NE5wRGdiWmQySWJXQmF4T1R4NVh1ZmxjdmdiVTRZSU1NeHRtUzdaNjZWSzVaYVFOTW9zOE4zOHdPREdEcUlyTmRwQmdUZExlUmd2L2Qza0ViV016Vm9GaVk1cWJnaGU5MFU2QUJ0UUsrQnZsTzdWV2U5bkZpcEFtZ0d2cG13NkhiWlZrUG42OTMwYWpxVkp5TXZDdktNM3RhUTJycTVNRzI5NmorQyIsIm1hYyI6IjIwZjNmNjM4ZmM2NjM5ZjVhY2NhYjllZmZkOGY5ZWRhZTYwYWI5ODZhZWQ2NzQ4OGNkZDdlOWMyZjM4YTFhYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNxa25qM2pYOTh3OGpDTTZCODlaUXc9PSIsInZhbHVlIjoic2Y2ZFczZ0cwcFpEWWc2UER2RjJQQlI4OEVLTWlqQ0ZVditEcnROUmFHeHgvZTRheGo3aFc0YUJ1MnJzREtsck5TdTZ4bXBaWTlKWnhvbjNCUFBuWGZRQ2hDZGZBUTlIUkN4VHVQMWQwRWdOYmlTRzNuem5TR0hUVXVUbmhjblgvT2tqOTVHUHcvNXpUUHV3Wk5TZmJkRlgzcy9HTCtKelVtU0I2Qysxb1B3OHB2QkRDRmIzajFVaG52N3JNQm4xUkdyR3hKSGdZeVVOQm9vR2wxa0dvYzZ5MUFTdWZwdzhVZVJDNU1kZFczczM2L01QcmlVOHNWTFZueWU5YWJGMC9QR25OTWY2N2JPMWp5RFFFS1Z5VkxLOWNGUURiUktpTkNzSjgzOTVldzJzVWkrYm53R3I2Z2JnUXpOV21yYUpDTGxQOW1HeDJjeVMveW9nc1NYWWt1dHh5aVV5WnN5aUVYYjE3RzFqeDlJQnQ4QVcwamdiempTWlMxNExEd0UvR0syazA1a2RQckUxYnl6Z2w0UVdhM2tCdGhBQU1UN0tVZk1vaHVOVUU4M3lva29FallLZUJsSUFYOElqQkhkcFZPdjJqZmtXVEljcGF4THM1ZG9WR1k0UXFlQjV3T1NmZitqWGRFdUNiblhaN1VKRUE0TmJJaFhVWGxXVjd4TWJZeEUybkpPbjUzSE0vTlBEamgwWlREUU5OWlBsUTdaa0ltTThSaHEwTWtETnFkMjJnaWx4QWErU1pTbjl6WXdyUERuUEpLTXZhUHN3V0tpMS95MDJ1c0xkY21US2huSFo2cTFyTzluN1MvYWpKeUx4aDhDOStqTzdjdUN1YXRkTiIsIm1hYyI6IjA2ODNmZDdmYzAwYThkZmJlZWQ2NWNhNDY2Y2M2OTQwOTM4ZTliNzNhYjJmMTZiOWRkMjliYmJlMjE2Njk5OWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+