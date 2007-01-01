НОВИКОМ выступит стратегическим участником развития Калужской области

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Калужской области в рамках ПМЭФ-2026. Подписи под документом поставили губернатор региона Владислав Шапша и Председатель Правления банка Елена Георгиева.

Соглашение предусматривает взаимодействие банка и области в реализации региональных программ поддержки реального сектора экономики, а также социально значимых проектов. В частности, НОВИКОМ окажет содействие развитию жилищного строительства на территории Калужской области.

«Соглашение закрепляет наше сотрудничество. В него заложены возможности для финансирования инвестиционных программ, технического перевооружения производств, поддержки малого и среднего бизнеса. Мы видим, что банк готов участвовать в жилищных проектах и социальных инициативах. Все это – вклад в развитие региона и в качество жизни людей. Мы открыты к расширению сотрудничества и по другим направлениям. Готовы поддерживать ваши инициативы. Такое партнерство укрепляет экономику региона. Уверен, подписанное соглашение принесет практическую пользу предприятиям и жителям области», - заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

НОВИКОМ на протяжении многих лет ведет работу в регионе, а с 2019 года в Калуге открыт офис банка. При его финансовой поддержке реализовано немало значимых проектов областного масштаба. Кроме того, банк регулярно становится лауреатом премии «Калужский бренд» в номинации «Страховые и банковские услуги», что говорит о высокой оценке его розничных продуктов сотрудниками предприятий региона.

«Калужская область является регионом, где сконцентрировано множество высокотехнологичных производств. Значимый вклад в промышленный потенциал региона вносят предприятия Госкорпорации Ростех, работающие в сферах радиоэлектроники, химической промышленности и производства телекоммуникационного оборудования. Наш банк присутствует в Калужской области с 2019 года, и мы высоко оцениваем перспективы дальнейшего развития. Заключение соглашения – логичный шаг к переходу от формата финансового партнера к роли стратегического участника развития региона. Мы предлагаем современные банковские инструменты поддержки крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также специальные программы для сотрудников этих компаний», - отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

Участниками церемонии также стали первый заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, заместитель губернатора Дмитрий Разумовский и министр экономического развития и промышленности области Анна Королева.

Петербургский международный экономический форум прошел с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. С 1997 года форум ежегодно собирает представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества. С 2006 года ПМЭФ проводится под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.