Победа, которая пахнет свежим хлебом

Магазины Калужского хлебокомбината «У Ржаника» получили главный приз национального конкурса «Торговля России — 2026» в номинации «Лучшая фирменная сеть местного производителя»

Знаете это чувство, когда заходишь в магазин, а там пахнет детством, уютом и только что испеченным караваем?

Именно такая атмосфера полюбилась покупателям сети магазинов «У Ржаника».

И вот добросовестный труд и гостеприимство этой команды получили заслуженное признание на федеральном уровне. Принимать награды приходилось и ранее, но эта – особенная.

Хорошее начало

Первый магазинчик под названием «У Ржаника» открыл свои двери в 2019 году прямо при хлебокомбинате. Задумка была простой, но насущной и своевременной: хотелось показать покупателю, насколько богат и разнообразен мир местного хлебопечения.

Привычные всем супермаркеты брали на полки лишь 20–30 позиций от комбината. А предприятие-то печет почти 140 наименований!

Здесь вы найдете хлеб на закваске долгого брожения, изделия с медом, сухофруктами, отрубями. Пробовали бездрожжевой, только что из печи? А зерновые буханки, которые можно есть без страха за фигуру?

Вся выпечка — по традиционной рецептуре, свежайшая. Много позиций и из линейки здорового питания.

Больше, чем просто хлеб

Торговые точки «У Ржаника» быстро переросли звание «просто хлебного магазина». Команда нашла надежных партнеров среди местных производителей. Теперь на прилавках — свежее молочко, ароматная колбаска, нежный сыр, любимое с детства мороженое и сладости.

Получается по-соседски тепло: зашел купить батон к ужину, а вышел с полной корзиной продуктов. И цены радуют — производитель может работать без лишних накруток.

Рост и развитие

Первый же магазин быстро стал популярен. Стало ясно: такие островки домашнего уюта нужны везде — и в спальных микрорайонах Калуги, и в небольших районных центрах области. Сеть начала неумолимо расти. Сегодня «У Ржаника» — это более 60 точек в областном центре и Калужской области!

Более того, о бренде узнали и за пределами региона — теперь свежую выпечку любят и в Тульской области. При этом подход к формату гибкий и человечный. Где-то это отдельный магазин, где-то отдел внутри торгового центра, а где-то — уютная палатка. Главное — чтобы покупателю было удобно и вкусно.

За что мы их ценим

Но есть кое-что, за что сеть любят не меньше, чем за хлеб. Это люди. В магазинах «У Ржаника» работают те самые продавцы — гостеприимные, душевные, внимательные. Здесь не услышишь дежурного «следующий». Здесь улыбнутся, подскажут, посоветуют. Вас здесь искренне ждут и рады каждому.

Поэтому победа в конкурсе «Торговля России» — это не просто диплом. Это народное признание. Признание того, что честный продукт, местный производитель и человеческое отношение — надежная формула успеха. Спасибо, «У Ржаника», за тепло и вкус. Поздравляем от всей души!