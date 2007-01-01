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Новость дня Общество

IEK GROUP внедрит высокотехнологичные системы электроснабжения в проекты DOGMA

Соглашение направлено на обеспечение электротехническими решениями 13 масштабных проектов застройщика в пяти регионах страны. В Калуге компания DOGMA возводит жилой проект «Космопарк».
09.06, 10:48
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5 июня на Петербургском международном экономическом форуме федеральный девелопер DOGMA и высокотехнологичная электротехническая компания IEK GROUP объявили о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционно-строительных проектов. Стратегическое соглашение подписали президент DOGMA Денис Морозов и вице-президент, член Совета директоров IEK GROUP Валерий Адлюков.

«Сотрудничество с IEK GROUP, одним из лидеров рынка, позволит нам использовать самые передовые и высококачественные решения для электротехнического оснащения наших проектов. Интеграция технологий и экспертного потенциала партнера — это залог надежности, энергоэффективности и повышенного комфорта для каждого жителя наших кварталов», — отметил президент DOGMA Денис Морозов.

«Девелопменту для строительства инженерных сетей и коммуникаций сегодня нужен современный технологичный подход. Мы не просто производим качественный продукт, а выстраиваем систему управления клиентским опытом, включающую в себя комплексное предложение и отлаженную производственную логистику. Это позволяет нам эффективно решать задачи по проектированию и поставке всего ассортимента продуктов и оборудования, строго выдерживая сроки производства и доставки, а также обеспечивая техническую и сервисную поддержку проектных решений», — отметил вице-президент, член Совета директоров IEK GROUP Валерий Адлюков.

Соглашение направлено на обеспечение электротехническими решениями 13 масштабных проектов застройщика в пяти регионах страны. Комплексные решения для жилой, социальной и коммерческой недвижимости включают модульные автоматические выключатели ARMAT и KARAT, металлические распределительные корпуса TITAN, силовые автоматические выключатели ARMAT и MASTER, электроустановочные изделия BRITE, металлические лотки ESCA, светильники и другое оборудование IEK GROUP.

Высокая локализация производственных мощностей и развитая сеть логистических центров IEK GROUP позволит компании оперативно обеспечивать проекты DOGMA качественной продукцией.

На текущий момент DOGMA возводит 2,7 млн кв.м жилья и входит в топ--3 федеральных девелоперов по объему строительства. В своих проектах компания применяет передовые, технологичные решения для комфорта жителей. Объединение экспертизы девелопера и высокотехнологичной электротехнической компании позволит создавать проекты, отвечающие самым высоким стандартам надежности, энергоэффективности и качества городской среды.

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