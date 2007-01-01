Беспилотную опасность объявили в Калужской области

Днём в среду, 3 июня, такие сообщения начали поступать жителям региона.

Калужан призывают быть бдительными.

Напомним, в ночь на среду силы ПВО сбили в Калужской области шесть беспилотных летательных аппаратов. Осколками повреждены три дома в Бабынинском районе.