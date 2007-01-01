Беспилотную опасность объявили в Калужской области
Беспилотную опасность объявили в Калужской области
Днём в среду, 3 июня, такие сообщения начали поступать жителям региона.
Калужан призывают быть бдительными.
Напомним, в ночь на среду силы ПВО сбили в Калужской области шесть беспилотных летательных аппаратов. Осколками повреждены три дома в Бабынинском районе.
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