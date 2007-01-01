Калужане встретили Троицу народными гуляньями и хороводами

Православные калужане 31 мая отметили День Святой Троицы.

Этот праздник входит в число двенадцати главных церковных торжеств и наступает на пятидесятый день после Пасхи.

Для калужан городское управление культуры организовало народный праздник «Троица».

Горожанам устроили настоящие гулянья: народные танцы, песни, игры, плетение венков из луговых трав и берёзовых веточек, обрядовые хороводы и традиционное завивание берёзки.

Кстати, по народным приметам дождь на Троицу предвещает тёплое лето и богатый урожай.