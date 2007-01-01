Кто победил в конкурсе «Губернаторский дневник - 2026» в номинации 10-11 классы

Публикуем список лауреатов ежегодного образовательного конкурса, организованного медиа-холдингом «Комсомольская правда – Калуга» при поддержке областной администрации

Как мы уже сообщали, в четверг, 28 мая в областном центре наградили учеников школ, ставших победителями «Губернаторского дневника».

Поздравить лучших из лучших, несмотря на очень плотный график, приехал лично губернатор Владислав Шапша. Ребята также поприветствовал министр образования Калужской области Александр Аникеев.

- Получить пятерку бывает нелегко, - отметил Александр Сергеевич. - И это очень здорово, что у нас так много ребят, которые ее всё-таки получили. Я хотел бы вас поздравить, но при этом пожелать, чтобы вы никогда не зацикливались на отметках, хотя в жизни вас не раз еще будут оценивать. Помните, что главное - не отметка, а тот багаж знаний, те умения, которые вы приобрели в школе.

Победителями «Губернаторского дневника – 2026» среди учеников 10-11 классов стали:

Завгородняя Анастасия, 10 класс Никулина Екатерина, 11 класс Хрусталев Андрей, 10 класс Русецкая Варвара, 10 класс Балынский Федор, 10 класс Гудкова Маргарита, 11 класс Еремина Ольга, 11 класс Кудряшова Ксения, 11 класс Литвинов Илья, 11 класс Куницина Софья, 11 класс

Подробный обзор церемонии награждения читайте в понедельник, 1 июня на нашем сайте и в ближайшем выпуске «Калужского перекрестка».

Партнер проекта