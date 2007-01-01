Главная Новости Общество Кто победил в конкурсе «Губернаторский дневник - 2026» в номинации 2-4 классы
Кто победил в конкурсе «Губернаторский дневник - 2026» в номинации 2-4 классы

Список лауреатов ежегодного образовательного конкурса, организованного медиа-холдингом «Комсомольская правда – Калуга» при поддержке областной администрации
Михаил Тырин
29.05, 11:00
Как мы уже сообщали, в четверг, 28 мая в областном центре наградили учеников школ, ставших победителями «Губернаторского дневника».

Глава региона Владислав Шапша лично поздравил победителей, сказав им теплые напутственные слова:

- Я уверен, что ваши пятёрки — это не главный предмет ваших устремлений, хотя это очень почётно и очень важно. Ведь главное, чем вы сейчас занимаетесь, это получаете знания, а ваши учителя прививают любовь к этим знаниям и к умение учиться.

- Это ваша судьба, это ваше будущее, - подчеркнул губернатор. - Делайте интересные вещи, не подводите ваших родителей, учителей и оставайтесь, когда вырастете, работать в Калужской области. Поздравляю вас!

Победителями «Губернаторского дневника – 2026» среди учеников начальной школы стали:

  1. Афонин Артем, 3 класс
  2. Алексеев Тимофей, 3 класс
  3. Воробьев Владислав, 4 класс
  4. Фирсов Николай, 4 класс
  5. Малиновская Александра, 3 класс
  6. Вельма Анастасия, 2 класс
  7. Большая Маргарита, 4 класс
  8. Андреева Агата, 2 класс
  9. Батаева Виктория, 3 класс
  10. Степанова Александра, 2 класс

В ближайшее время мы опубликуем имена победителей в других номинациях.

Подробный обзор церемонии награждения читайте в понедельник, 1 июня на нашем сайте и в ближайшем выпуске «Калужского перекрестка».

