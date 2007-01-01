Кто победил в конкурсе «Губернаторский дневник - 2026» в номинации 2-4 классы
Как мы уже сообщали, в четверг, 28 мая в областном центре наградили учеников школ, ставших победителями «Губернаторского дневника».
Глава региона Владислав Шапша лично поздравил победителей, сказав им теплые напутственные слова:
- Я уверен, что ваши пятёрки — это не главный предмет ваших устремлений, хотя это очень почётно и очень важно. Ведь главное, чем вы сейчас занимаетесь, это получаете знания, а ваши учителя прививают любовь к этим знаниям и к умение учиться.
- Это ваша судьба, это ваше будущее, - подчеркнул губернатор. - Делайте интересные вещи, не подводите ваших родителей, учителей и оставайтесь, когда вырастете, работать в Калужской области. Поздравляю вас!
Победителями «Губернаторского дневника – 2026» среди учеников начальной школы стали:
- Афонин Артем, 3 класс
- Алексеев Тимофей, 3 класс
- Воробьев Владислав, 4 класс
- Фирсов Николай, 4 класс
- Малиновская Александра, 3 класс
- Вельма Анастасия, 2 класс
- Большая Маргарита, 4 класс
- Андреева Агата, 2 класс
- Батаева Виктория, 3 класс
- Степанова Александра, 2 класс
В ближайшее время мы опубликуем имена победителей в других номинациях.
Подробный обзор церемонии награждения читайте в понедельник, 1 июня на нашем сайте и в ближайшем выпуске «Калужского перекрестка».
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!