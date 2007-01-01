Беспилотную опасность отменили в Калужской области

Утром в пятницу, 29 мая, об этом сообщается в массовой рассылке от имени МЧС.

Ранее ведомство предупреждало о возможных атаках беспилотных летательных аппаратов поздно вечером в четверг.

В аэропорту «Калуга» в течение полутора часов были запрещены взлеты и посадки.

О каких-либо инцидентах с БПЛА региональные власти пока не сообщали.