Беспилотную опасность отменили в Калужской области
Утром в пятницу, 29 мая, об этом сообщается в массовой рассылке от имени МЧС.
Ранее ведомство предупреждало о возможных атаках беспилотных летательных аппаратов поздно вечером в четверг.
В аэропорту «Калуга» в течение полутора часов были запрещены взлеты и посадки.
О каких-либо инцидентах с БПЛА региональные власти пока не сообщали.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь