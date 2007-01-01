В Калуге в школе №51 частично вставили стекла, выбитые после атаки БПЛА

Школа №51 в Калуге, в которую 21 мая попали осколки беспилотника, готовится к последнему звонку. Территорию очистили от мусора, в актовом зале уже вставили новые стёкла. А вот в остальных классах с окнами пока сложнее: старые деревянные рамы сильно пострадали и пришли в негодность, поэтому их временно затянули плотной плёнкой.

Как рассказал 25 мая глава города Дмитрий Денисов, было бы здорово заменить все старые рамы на современные стеклопакеты, но для этого нужно дополнительное финансирование.

Областные власти пообещали выделить деньги на новые окна. Заменить рамы планируют во время летних каникул, чтобы к 1 сентября школа встретила учеников уже полностью отремонтированной.